Evans roser norsk framgang under Lagerbäck

Mener landslagssjefens positive innvirkning på Norge var tydelig.

NORGE - NORD-IRLAND 1-0



ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Nord-Irland måtte tåle et nederlag mot Norge i siste kamp av VM-kvalifiseringens gruppespill.

Likevel kom søndagens gjester på Ullevaal greit ifra kvelden. Som klar gruppetoer går de videre til omspillsrunden, og det uten å miste viktige spillere til suspensjoner.

Hele seks mann i startelleveren, inkludert West Bromwich-profilen Jonny Evans og broren Corry, risikerte å miste første kamp i toer-omspillet med gult kort mot Norge.

- Vi fikk nok ikke opp den intensiteten i spillet som vi ønsket. Men jeg synes Norge viste at de har forbedret seg mye, sier Jonny Evans til et knippe norske journalister etter kampslutt.

Nå venter det trolig betydelig tøffere motstand når det skal spilles to oppgjør om en plass i sluttspillet. Tapene mot Tyskland og Norge gjør at Nord-Irland sannsynligvis faller nedover fra 20.-plassen på FIFA-rankingen før trekningen av omspillet 17. oktober.

Kan møte Italia og Portugal



Dermed kan det fort bli en av de fire høyest rangerte nasjonene blant gruppetoerne som blir motstander i to omspillskamper i november.

Sveits og Portugal er begge blant de sju beste på den siste FIFA-rankingen. Tirsdag spiller de to nasjonene om seieren i gruppe B på Estádio da Luz i Lisboa. Laget som ender på andreplassen går foran Nord-Irland i seedingskøen.

Det samme gjør Italia i gruppe G, mens Wales fra gruppe D og Kroatia fra gruppe I kan gjøre det samme med poeng mot henholdsvis Irland og Ukraina mandag. Sverige og Island lurer i tillegg like bak Nord-Irland på rankingen og kan rykke forbi.

Evans tror at spesielt kampene mot Tyskland kan bli verdifull ballast å ha med seg til omspillet.

- Forhåpentlig gir det oss bra erfaring i å spille mot topp motstand. Vi har vel spilt mot Tyskland tre ganger nå på litt over ett år. Det er et veldig godt lag og kamper som jeg håper vi har lært noe av, sier Evans til Nettavisen.

Nord-Irland møtte tyskerne i fjorårets EM-sluttpill (0-1-tap), i tillegg til to oppgjør i VM-kvaliken (tap 0-2 borte og 1-3 hjemme). De håndterte oppgavene mot den regjerende verdensmesteren mye bedre enn Norge.

- Vanskelig å slå Norge



Likevel ble det en betydelig tøffere kveld for Evans og co. søndag, enn da nordirene nedkjempet Lagerbäcks menn med 2-0 i Belfast.

- Sist vi spilte mot Norge hadde de akkurat byttet trener. Laget var nok ikke satt på samme måte da. De prøver å spille en annen type fotball nå. De spiller med to spisser blant annet, og den nye landslagssjefen har gjort dem veldig vanskelige å slå, mener Evans.

29-åringen med fortid i Manchester United er vel vitende om at Lars Lagerbäck er samme mann som ledet et islandsk landslag som sensasjonelt slo England ut av EM-sluttspillet i fjor.

Evans og lagkameratene var også klar over at de hadde sikret seg en plass i omspillet om en VM-billett allerede før kampstarten mot Norge. Skottlands uavgjortresultet borte mot Slovenia sørget for det.

Det garanterte nemlig at «Norn Iron» ender blant de åtte beste nasjonene på andreplassene i de ni kvalifiseringspuljene.

På grunn av resultater i andre grupper, sto det bare om en eventuell seeding i trekningen av omspillet for nordirene mot Norge. Den sjansen forsvant mest sannsynlig uten poengfangst på Ullevaal.

