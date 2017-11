Evra suspendert av Marseille

Patrice Evra gikk til angrep på tilskuer. Nå er han suspendert av Marseille.

Den franske storklubben bekrefter fredag kveld at de har suspendert den tidligere Manchester United-spilleren.

Det skjer etter at Evra torsdag kveld gikk til angrep på en tilskuer under oppvarmingen til Europa League-kampen mot Vitoria Guimaraes.

36-åringen reagerte på hets fra Marseille-supportere under oppvarmingen. Han gikk bort til tribunen og utfordret hetserne til å komme ned til indre bane. Der oppsto en krangel som utartet i Evras karatespark mot hodet til en av plageåndene.

Klubben opplyser nå at de vil la Evra forklare seg for klubbledelsen før de tar en endelig avgjørelse i saken, men mye tyder på at franskmannen kan vente seg kraftige sanksjoner.

Klubbpresident Jacques-Henri Eyraud kaller oppførselen for uakseptabel.

