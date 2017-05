Facebook-side skryter av kampfiksing i Eliteserien

ANNONSE

Omtrent 3200 kroner for én kamp eller i overkant av 5300 kroner for to kamper.

Det er prisen norske Facebook-brukere blir møtt med på Facebook-siden «Amazing Mark - First hand info» for å få tips til kamper som hevdes å være fikset. Mannen bak siden legger ut videoklipp og bilder av oddskvitteringer med imponerende pengepremier, og skryter av drive med kampfiksing i flere europeiske ligaer.

Deriblant Eliteserien i Norge.

Pengene må overføres gjennom betalingstjenestene Western Union eller Moneygram, og «Mark» lover pengene tilbake om kampene skulle bli frosset eller blokkert.

3200 kroner for et vinnertips, eller 5300 kroner for en pakke med to kamper fremstår som en mager investering sammenlignet med pengene man blir forespeilet ved å spille på kamper som er fikset.

Har du tips i denne saken? Ta kontakt med journalisten her.

SKRYT OG JUKS: Her skryter «Mark» av å ha tjent 43.500 kroner på kampene Gillingham FC - Fleetwood Town og Oldham - Rochdale. Problemet er at det ikke var mulig å spille på pause/fulltid-spill i de to kampene hos Norsk Tipping.

Skryter på Facebook



Facebook-siden har knappe to tusen likes, og i tilleggg er det omtrent to tusen som følger siden der det ved jevne mellomrom legges ut bilder der det skrytes av det som skal være heftige utbetalinger. Bildene av kvitteringene blir gjerne kombinert med bilder av dyre biler for å understreke hvor mye han selv har tjent på kampfiksingen. De fleste av kvitteringene som det legges ut bilde av, er fra Norsk Tipping.

Det er bare ett lite problem.

REAGERER: Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Roar Jødah, forteller at Norsk Tipping nå vurderer hva de skal foreta seg.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Roar Jødahl, er kvitteringene forfalsket. Spillene «Mark» skryter av å ha tjent gode penger på, har aldri blitt spilt hos Norsk Tipping. Nå vurderer monopolisten på Hamar hva selskapet skal gjøre med saken videre.

- Denne personen misbruker vårt produkt for å svindle til seg penger, og det kan vi ikke akseptere. Vi vurderer derfor hva vi kan gjøre for å stanse denne ulovlige virksomheten, sier Roar Jødahl, kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping til Nettavisen.

Jødahl forteller at Norsk Tipping har varslet Facebook om siden.

Også Alexander Westrell, kommunikasjonssjef i Unibet-eier Kindred, bekrefter at bildet «Mark» har lagt ut av en Unibet-kvittering ikke er ekte.

Frister med skyhøy odds



«Mark» hevder å fikse kamper slik at de snur etter pause. Eksempelvis kan hjemmelaget lede til pause, før bortelaget snur kampen til seier i den andre omgangen.

Om man tipper på at lag 1 leder til pause, og at lag 2 snur kampen til seier, vil man få høy odds av den enkle grunn at det er svært mange variabler som må stemme for at spillet skal treffe.

Når «Mark» i tillegg kombinerer to slike kamper, mangedobles oddsen, og da også pengene om man skulle vise seg å vinne.

Har du tips i denne saken? Ta kontakt med journalisten her.

Bruker falske profiler



Bildene og videoklippene som legges ut på siden er manipulert på et vis som får siden til å fremstå relativt troverdig. I tillegg modereres innleggene slik at kun innlegg der personer tagger andre personer for å spre innlegget, samt ros og hyllest for gode tips, blir liggende ute.

Flere av meldingene som roser tipsene kommer fra Facebook-profiler som ved første øyekast ser ekte ut. Ved nærmere undersøkelser, ser man likevel relativt raskt at gjennomgangsmelodien er at profilene har få, eller ingen venner, få bilder og få interaksjoner med andre profiler.

Et reversert bildesøk viser at profilbildene som brukes i de falske profilene, er stjålet fra ekte profiler på Instagram og andre sosiale medier.

ELITESERIEN: Her skryter «Mark» av å tjene penger på det han hevder er kampfiksing i Eliteserien. Norsk Tipping bekrefter at også denne spillkvitteringen er forfalsket, og at spillet ikke har blitt satt. Lotteri- og stiftelsestilsynet sier at de ikke har mistanke om at Lillestrøm - Sandefjord faktisk ble fikset.

Eliteseriekamp

Ett av oppgjørene som «Mark» hevder å ha fikset, er eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Sandefjord som ble spilt 2. april i årets første runde av Eliteserien.

Sandefjord fikk en god start på kampen, da Flamur Kastrati sendte gjestene i ledelsen etter 22 minutters spill. Sandefjord beholdt ledelsen til pause, og frem til det 87. minutt, da Michal Skoda utlignet for Lillestrøm. På overtid gikk et skudd fra Aleksander Melgalvis via Sandefjords Joachim Olsen Solberg og videre i mål, noe som sikret hjemmelaget seieren.

Norsk Tipping bekrefter at også denne oddskvitteringen er forfalsket, og at spillet «Mark» skryter av å ha satt, aldri har blitt plassert hos Norsk Tipping.

Andre kamper som «Mark» hevder å ha fikset foregår i lavere divisjoner i Storbritannia, men det er også eksempler på kamper fra øverste nivå i Sverige, Spania og Italia.

Nok en gang er gjennomgangsmelodien at bildene som legges ut på profilen er manipulerte.

Utenfor Lotteritilsynets mandat



Lotteritilsynet bekrefter at de kjenner til siden, men at de ikke mistenker at kampene faktisk er fikset.

- Vi har mottatt tips om forholdet. Tipset har blitt undersøkt og vi har ikke funnet at det foreligger noen mistanke om manipulering av kamper da kvitteringene viser seg å være forfalsket, skriver seniorrådgiver i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Eirik Haugen Tysse, i en epost til Nettavisen.

- Da det ikke foreligger mistanke om manipulering av kamper faller dette utenfor vårt mandat og vi har derfor avsluttet saken, fortsetter han.

Siden det ikke dreier seg om faktisk kampfiksing, men heller et forsøk på svindel eller juks, så er det ikke Lotteri- og stiftelsestilsynets oppgave å følge saken videre.

NFF ser alvorlig på saken

Juridisk rådgiver i Norges Fotballforbund (NFF), Emil Waters, forteller til Nettavisen at NFF har blitt gjort kjent med Facebook-siden.

- NFF deler fullt ut Lotteritilsynets og Norsk Tippings oppfatning om at de opplysninger som fremkommer på denne siden er falske. NFF ser alvorlig på at det rettes grove og uriktige beskyldninger mot NFFs konkurranser og NFFs medlemsklubber, skriver Waters i en epost til Nettavisen.

Han forteller videre at NFF har vært i kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet angående siden.

- Oppfølgning utover dette vil vurderes forløpende, avslutter Waters.

Ble blokkert

«Mark» selv var ivrig og pratesalig da Nettavisen først tok kontakt via Facebook, men da det etter hvert ble klart at vi ønsket et intervju, i stedet for å kjøpe falske tippetips, ble det stille.

Etter en å ha spurt om «Mark» ønsket å svare på noen spørsmål fra Nettavisen, ble i stedet Nettavisens journalist blokkert fra å sende flere meldinger til Facebook-siden.

Et nytt forsøk på å kontakte vedkommende som styrer Facebook-siden ble gjort fra en annen Facebook-profil, men også denne ble blokkert uten å ha fått noe svar.