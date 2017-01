Fagermo: - Odd avslo stort Zekhnini-bud

ANNONSE

ODD - KALMAR 3-1:

- Vi fikk inn et ganske stort bud på Zekhnini for ikke så lenge siden, en uke kanskje. Men nå er han skadet, selv om han er på gang og mye bedre, sier Fagermo til Nettavisen etter mandagens 3-1-seier over Kalmar.

Odd-sjefen forteller at klubben valgte å avslå budet. En hemmelighetsfull Fagermo vil ikke si noe mer om budets størrelse eller hvilken klubb som prøvde seg.

- Hvor mye vil jeg ikke si, det er uinteressant. Men det var en bra klubb, sier Fagermo.

Når Nettavisen spør om det er Everton som prøvde seg, en klubb Zekhnini skal ha besøkt i vinter, fleiper Fagermo det bort.

- Det ble plantet i media, sikkert av Einar Håndlykken. Han er en luring, flirer Fagermo.

- Everton har vært interessert i ham, men jeg tror ikke de har lagt inn et bud, legger Odd-sjefen til.

- Hva er sjansen for at han blir solgt på overgangsvinduets siste dag 31. januar?

- Det tror jeg ikke skjer, sier Fagermo.

- Sa Fagermo det?

Odd-direktør Einar Håndlykken blir overrasket når Nettavisen forteller at Fagermo var åpen om at klubben avslo et bud på klubbens store juvel.

- Fortalte Dag-Eilev det? Det er alltid interesse rundt Rafik, men jeg vil ikke si noe om bud og interesse og sånt, sier Håndlykken til Nettavisen.

Zekhnini selv var ikke i troppen i mandagens kamp, selv om han er på vei tilbake fra skade.

19-åringen har ikke besvart Nettavisens henvendelse om budet mandag kveld, men nylig svarte han oss slik på spørsmål om det kan skje noe allerede i vinduet som stenger 31. januar.

- I fotball vet man aldri. Plutselig er man vekk, det er det som er kult med fotball. Nå er jeg på La Manga, men plutselig kan jeg være borte. Når det er sagt, er det ikke det jeg tenker på. Nå er jeg på treningsleir med Odd, og fokuserer på det jeg skal gjøre for denne klubben, sa han.

AVSLO BUD: Dag-Eilev Fagermo røper at Odd nylig avslo et bud på Rafik Zekhnini.

Odd spilte til tider fin fotball og vant årets første treningskamp 3-1 mot svenske Kalmar. På La Manga ble laget som havnet på sjetteplass i Allsvenskan forrige sesong flere nummer for små for Dag-Eilev Fagermos menn.

Mål av Sigurd Hauso Haugen (19), Riku Riski (27) og et selvmål sørger for at fjorårets bronsemedaljevinnere i Eliteserien har fått en god start på 2017-kampsesongen.

Fornøyd Fagermo



Odd-trener Fagermo er fornøyd etter årets første gjennomkjøring.

- Jeg synes det var bedre i andre omgang enn første, det var litt seigt før pause. Men vi fikk etter hvert mer fart i spillet vårt, sier Fagermo til Nettavisen etter 3-1-seieren.

- Hva er du mest fornøyd med?

- John Kitelano (99-modell, venstreback) er jeg veldig fornøyd med, og jeg er fornøyd med at jeg fikk brukt mange spillere. Jeg er også fornøyd med at vi er solide etter å ha gjort så mange bytter, det er jo ikke noe førstelag i noen av omgangene, sier Fagermo.

Odd-treneren har denne uken satt hardt mot hardt når det gjelder spillere som går inn i siste kontraktsår. Signér eller bli benket, er advarselen fra Fagermo. Fredrik Oldrup Jensen er blant dem, og han fikk spille de siste 45 minuttene på La Manga mandag kveld.

- Tror det går rett vei

Etter kampen hintet Fagermo om at de nærmer seg en løsning på kontraktsituasjonen.

- Jeg tror Oldrup er på gang, og at det er positivt. Jeg tror det går rett vei, sier Fagermo.

Men hovedpersonen selv er ikke like sikker.

- Jeg har ikke så mye mer å si enn det jeg har sagt tidligere, jeg har en dialog med Odd, så får dere vite det hvis det er noe mer. Jeg har ikke puttet penn på papir ennå, sier Oldrup Jensen til Nettavisen.

Kampens første scoring kom allerede etter ni minutter. Espen Ruud slo et innlegg inn i boksen, og der ble ballen klønet i mål med kneet av den uheldige Kalmar-spilleren Emin Nouri. Avslutningen var perfekt hvis man ser bort fra at det var i feil nett.

- Har sett mange mål på La Manga, men knapt et snodigere enn det selvmålet Kalmars Emin Nouri scoret mot Odd nå, tvitret Lars Tjærnås etter 0-1-målet.

Utligningen var ikke langt unna. Etter 14 minutter fikk David Elm ballen i feltet, vendte opp og banket til. Skuddet fra den ene av tre Elm-brødre i Kalmars lagoppstilling gikk inn og sørget for 1-1 for svenskene.

VANT: Her er det Kalmar som jubler for scoring, men Odd trakk det lengste strået.

Mange bytter

En halvtime inn i kampen var Kalmar farlig frempå igjen. Mahmoud Eid banket en ball i stolpen før returen ble satt i mål av Romario Sipiao, men assistentdommeren vinket korrekt av for offside.

Dermed sto lagene med hver sin scoring da dommer Tore Hansen blåste av til pause. Der gjorde Fagermo seks forhåndsannonserte bytter og lot med det store deler av stallen få en gjennomkjøring.

Andre omgang var bare rundt 26 sekunder gammel da Odd økte til 2-1. Innbytter Riku Riski dro seg løs på venstresiden, skar inn i banen og fyrte av et skudd langs bakken. Skuddet var velplassert nok til at det snek seg inn i keepers venstre hjørne. Dermed var Fagermos menn tilbake i ledelsen.

Kampen bar etter hvert preg av det velkjente «La Manga i januar-fenomentet», og bedre ble det ikke av at lagene et kvarter inn i omgangen byttet enda flere spillere.

Fantomredning

Kalmar holdt på å utligne da Filip Sachpekidis plutselig fikk ballen på ti meter, men den talentfulle Odd-keeperen Viljar Myhra stanset forsøket med en glimrende redning.

20 minutter før slutt var innbytter Sigurd Hauso Haugen (19) nær scoring. Den lovende spissen rev seg løs i boksen og fyrte av gårde en avslutning, men ballen strøk så vidt utenfor høyre stolpe.

Men unggutten skulle få sin scoring kort tid senere. Jone Samuelsen slo en strålende ball inn bak Kalmars forsvarrekke, og der strakk Hauso Haugen frem beinet og satte inn 3-1 for Odd. Det ble også sluttresultatet.

Nå venter en ny treningskamp for skiensklubben om kun to dager. Onsdag er det russiske Zenit som er motstander på La Manga. Russerne vant nylig 1-0 mot Ronny Deilas Vålerenga i en treningskamp.

