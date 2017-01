Fagermo nekter å utrope Odd til gullkandidat

ANNONSE

LA MANGA (Nettavisen): Det var etter cupfinalen forrige sesong Ingebrigtsen langet ut mot det han mener er defensive eliteseriekonkurrenter.

- Noen må være tøffe nok i trynet og si de skal ta oss. Det er bare Molde som er tøffe nok i trynet og sier at de skal ta oss neste år. Flere må ha den ambisjonen, sa RBK-sjefen.

Skeptisk Fagermo

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo flirer når han blir konfrontert med uttalelsen. Bursdagsbarnet Fagermo, som fylte 50 år lørdag, kjenner seg ikke igjen i det Ingebrigtsen etterlyser.

- Nei, ikke i Odd. Vi er ikke i nærheten av de ressursene RBK har heller, jeg så de brukte rundt 100 millioner på lønninger i fjor, vi brukte vel rundt 20 millioner på spillere. Men at de store klubbene med mye ressurser bør sette seg som mål å utfordre Rosenborg, det er jeg helt enig med Kåre i, sier Fagermo til Nettavisen.

Han tar seg en prat med Nettavisen etter en relativt rolig økt i den sterke vinden på La Manga. Odd-sjefen er positiv før sesongen som kommer, selv om den fortsatt er noen måneder unna.

I vinter har klubben brukt overgangsvinduet godt og hentet inn forsterkninger i Torbjørn Agdestein (Haugesund), Martin Broberg (Örebro SK) og Pape Pate Diouf (Molde).

Ifølge Fagermo har Odd trolig aldri hatt bedre stall enn de har akkurat nå.

- Vil ikke si at vi er gullkandidat

Likevel vil han ikke gjøre som Kåre Ingebrigtsen etterlyser, å ha et klart mål om seriegull i 2017.

- Bør ikke Odd, med den stallen og kontinuiteten dere har, være en uttalt gullkandidat, Fagermo?



- Nei, det vil jeg ikke si. Vi har bygd oss veldig opp som klubb, vi har gått i overskudd de siste årene, er solide, har en flott stadion, mye kontinuitet og en mye større omsetning. Det er forutsetninger som skulle tilsi at vi bør være helt i toppen, men vi er ikke der at vi kan kjøpe spillere. De tre vi har hentet er bosmannspillere. Vi kan ikke kjøpe spillere for 5-10-15 millioner, slik som andre norske klubber gjør, sier han.

- RBK solgte toppscoreren Christian Gytkjær nå, Jonas Svensson kan være på vei bort. Er det ikke mulig å ta RBK i år?

- Det kommer helt an på hva de får inn, de kommer helt sikker til å kjøpe noen. Jeg tror RBK blir sterke igjen, men det er vanskelig å svare på før vi nærmer oss seriestart, sier Fagermo.

I SOLA: Odd og Dag-Eilev Fagermo er i disse dager på La Manga. Her har han nettopp spilt inn en promo-video sammen med Joakim Våge Nilsen for Discovery, som har eliteserierettighetene fra og med kommende sesong.

De tre siste sesongene har Odd stabilisert seg i toppen og havnet på tredjeplass to ganger og fjerdeplass én gang.

Varsler opprydning i stallen



Selv om han ikke vil ta gull i sin munn, mener Fagermo Odd har potensial til på gjøre det bedre enn fjorårets bronsemedalje.

- Vi er vesentlig styrket, først og fremst medisinsk og på den fysiske biten. Og det er kanskje det viktigste. I fjor hadde vi skader på Thomas Grøgaard, Olivier Occean, Fredrik Semb Berge, Rafik Zekhnini, Jone Samuelsen og Fredrik Nordkvelle. Det er for mye. Får vi orden på mesteparten av det, er vi forsterket bare internt, sier han.

- Blir det handlet inn noe mer, eller er dere ferdige?

- Jeg vil ikke ha for mange spillere i stallen, jeg vil heller ha lokale spillere. Som Marius Larsen, et nytt talent som ikke har proffkontrakt. Det kan ikke være sånn at han ikke skal få proffkontrakt fordi vi har for mange i stallen. Det blir helt galt. Ideelt sett skulle jeg hatt ut to-tre spillere som ikke kommer til å spille noe særlig, for å frigjøre plass til en unggutt og en forsvarsspiller, sier han.

- Du vurderer å selge noen før seriestart for å rydde plass?

- Selge og selge, det er ikke sikkert vi får noe for de, men det kan være spillere som ikke har noen fremtid i klubben og trenger mer spilletid. De vil kanskje gjøre noe annet. Hvis vi greier det, kan det være mulig å få til noe. Hvis ikke, kommer det nok ikke inn noen.

- Har dere satt dere et mål tabellmessig for 2017?

- Nei, ikke ennå. Vi pleier å ta en runde rett før seriestart, da har overgangsvinduet stengt, og da ser man hva de andre har hentet inn og hvordan vår egen stall er. Skal jeg tippe akkurat nå, er vi et topplag, avslutter Fagermo.

LES OGSÅ: