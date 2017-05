Fagermo om spissmangel i norsk fotball: - Savner initiativ fra NFF

ANNONSE

SKIEN (Nettavisen): I pressesonen på Skagerak Arena står en skuffet Dag-Eilev Fagermo. Hans Odd-lag har nettopp tapt 1-2 for Molde, etter det som er årets mest skuffende kamp for telemarkingene så langt.

Grunnen er enkel.

Oliver Berg utlignet for Odd på overtid i hjemmekampen mot Molde, men fem minutter på overtid - og på kampens siste spark på ballen - sikret Ruben Gabrielsen 2-1-seieren for Molde.

Men 1-2-resultatet gir ikke noe godt bilde av kampen. Odd burde avgjort i første omgang, da laget hadde flere gode muligheter til å score både en, to og tre ganger. Men ineffektiviteten sto i veien, og sørget for at det ble årets første tap, og poengtap, på eget gress.

Evnen til å omsette sjansene til mål, mener Fagermo imidlertid er et gjentakende fenomen i den norske eliteserien.

Etterlyser NFF-initiativ

- Det henger sammen med kvaliteten på det vi har i hele Norge, mener Odd-treneren.

- Det går på spillerutvikling. Vi må utvikle flere spillere, og flere målfarlige spillere. Det burde være et spissprosjekt, for eksempel, sier han i pressesonen.

VGs journalist påpeker at Norges Fotballforbund faktisk har et spissprosjekt gående, som Nettavisen også omtalte for fem år siden.

- Ja, det har ikke jeg hørt om iallfall. Og jeg har vært med ganske lenge, sier Fagermo.

Han etterlyser flere initativ fra forbundet.

- Vi har noe på gang her med Frode Johnsen (tidligere Odd-spiss, red.an.), men det burde vært mer. Angrepsspillere generelt må satses på mye tidligere, og man må først og fremst findyrke avslutningsferdigheter. Og bygge fysikk, for det er det som er viktig for angrepsspillere, mener Fagermo.

Målfattig landslag

Problematikken bør være kjent for alle med et hjerte som banker for norsk fotball. Også landslaget har slitt med å dyrke frem målfarlige spisser, og lenge var John Carew en ensom svale på topp for det norske laget.

Da Carew ga seg på landslaget, oppsto et tomrom som ikke er blitt fylt ennå. Joshua King har bøttet inn mål for Bournemouth denne sesongen, men har til gode å komme med et skikkelig gjennombrudd med flagget på trøya.

- Mye kan vel gjøres i klubbene?

- Jo, men det bør komme mer kompetanse i krets og forbund også. Man må jobbe tidligere og rendyrke mer.

- Må få utvikle seg som barn

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær er kanskje den mest målfarlige spissen Norge noen gang har produsert. I løpet av sin Manchester United-karriere bøttet han inn 126 mål i tellende kamper for storlaget.

ENIG: Ole Gunnar Solskjær er langt på vei enig med kollega Fagermo i at norsk fotball har et problem.

Solskjær er enig med sin kollega i at Norge mangler spisskompetanse på området.

Og at noe må gjøres.

- For å si det sånn: Det begynner helt nederst. Fra de er seks, sju, åtte år får barna «pressregelen». Du får ikke presse før alle spillerne er tilbake. Også skal vi spille bakfra. Og hva gjør alle lag da, når de må spille bakfra?

Solskjær lar sitt eget spørsmål henge i luften. Så svarer han selv.

- Jo, den beste spilleren må ned til keeperen for å hente ballen. Da har du ikke den beste spilleren oppe på topp.

- Vanskelig å satse offensivt

Solskjær peker på Marco van Basten, den nederlandske spisslegenden, som et forbilde på hvordan det kan gjøres.

- Han fikk beskjed om at han skulle spille spiss. Vent, vær tålmodig, og lær deg løpene. Så får du sjansen til slutt. Det må du lære tidlig.

Solskjær innrømmer at det er vanskelig å satse offensivt i norsk fotball, og vet om flere lag som sliter med å sette målsjansene sine.

- Vi har i hvert fall gjort det, sier han.

- Men det er marginer. Norsk fotball er veldig godt defensivt organisert. Det er ikke mange åpne fotballkamper der du får mange sjanser.

Selv fikk han slippe å tenke på den defensive jobben da han utviklet seg som fotballspiller.

- Jeg var ene og alene målscorer. Jeg var happy nok uten å røre ballen, jeg. Det var ikke noe problem. Men da var jeg klar når jeg fikk den, også, sier Solskjær.

- Ingen hjelp i kunstgress

- Hva kan gjøres for å utvikle gode spisstyper?

- Spillerne må ha passion. Hvis jeg ikke trente ute, satt jeg inne og så på tv og på video hvordan målene ble scoret. Du må vite hvordan mål blir scoret, også må du trene på det etterpå. Vi «tenkte mål» hele tida. Men jeg vet ikke om det er nok spillere som har det i seg. Og om vi har råd til å ha en målsnik. Fotballen har blitt så taktisk nå.

- Hva mener du?

- Se på Bjørn Bergmann Sigurdarson i dag. Med den jobben han legger ned defensivt, er det ikke rart at han ikke scorer mål. Og kunstgresset hjelper ikke, det heller, for det er umulig å presse høyt. Det går ikke an å slå en feilpasning på kunstgress, med mindre du ikke er god nok.

Solskjær mener det må være mulig for norske klubber å ta ansvar for å utvikle målfarlige spisser.

- Ja, klart det. Alle lag har en keepertrener. Hvorfor har vi ikke spisstrenere? spør han retorisk.

- Jeg og Arild (Stavrum) og Ole Bjørn (Sundgot) møttes tre kvarter før trening og hadde avslutninger. Det er måten å gjøre det på. Ekstra trening med riktig type øvelser, mener Molde-treneren.

