Familiehensyn bidro til Nordtveits Tyskland-retur

Hensynet til barna var en viktig medvirkende faktor da Håvard Nordtveit nylig forlot West Ham til fordel for Hoffenheim.

Det ble med én sesong i Premier League for den norske landslagsprofilen. Etter å ha spilt kun 16 kamper for West Ham etter fjorårets overgang fra Borussia Mönchengladbach, takket Nordtveit nylig ja til en retur til tysk fotball.

27-åringen signerte i slutten av juni en femårskontrakt med Hoffenheim, bundesligaklubben som trenes av 29-åringen Julian Nagelsmann.

I et intervju med den tyske avisen Rheinische Post er Nordtveit tydelig på at flere ting bidro til avgjørelsen om å vende tilbake til Tyskland.

- Det var mer enn bare en fotballavgjørelse. Kona og jeg har sagt til oss selv at det er lettere med barna i Tyskland, det er mer som Norge enn England her, sier rogalendingen.

Angrer ikke

I sin nye hjemby Hoffenheim har han i tillegg de tyske fjellene nærmest på dørstokken.

- Det er veldig rolig her, og naturen er flott, fastslår Nordtveit.

Avgjørelsen om å forlate Borussia Mönchengladbach etter fem og et halvt år - til fordel for Premier League - angrer han ikke på.

- Jeg har alltid sagt at jeg ønsket å prøve Premier League. Det kan jeg nå si at jeg har gjort, og jeg har det på CV'en min, sier Nordtveit.

Lørdag fikk han sin debut for Hoffenheim i en treningskamp mot Bayern München. Der hadde Nordtveit periodevis en stri tørn mot franske Franck Ribéry. Kampen endte med 0-1-tap etter at den polske scoringsmaskinen Robert Lewandowski ble matchvinner for Bayern.

Komfortabel i forsvaret

Nordtveit er trolig tiltenkt en plass i Hoffenheims midtforsvar kommende sesong. Der skal han blant annet bidra til å fylle tomrommet etter stortalentet Niklas Süle, som forsvant til Bayern München etter forrige sesong.

- Den siste sesongen i Gladbach under André Schübert spilte jeg alltid i forsvaret, og sånn var det også i England. Der føler jeg meg også mest vel. Det har utkrystallisert seg mer og mer jo eldre jeg har blitt, sier Nordtveit til den tyske fotballnettstedet Lattenkreuz.

Kommende lørdag skal nordmannen og hans lagkamerater ut i ny treningskamp. Italienske Genoa er motstander. 18. august er det serieåpning på hjemmebane mot Werder Bremen.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!