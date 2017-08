FC København reddet mesterligaplayoff

Ståle Solbakkens FC København hadde et vanskelig utgangspunkt, men avanserte til mesterligaplayoff etter 4-1 mot Vardar Skopje onsdag.

Det danske laget tapte borteoppgjøret 0-1, men utlignet ledelsen allerede etter to minutter da Ján Gregus satte inn 1-0.

En stor strek i regningen kom imidlertid da Boban Nikolov utlignet til 1-1 etter 19 minutter, men Solbakkens danske klubb slo tilbake og tok ledelsen 2-1 etter et selvmål av Tigran Barseghyan.

FCK trengte likevel et mål til for å gå videre og oppgaven ble enda vanskeligere da målscorer Gregus ble sendt av banen med sitt andre gule kort etter 71 minutter.

Kun fire minutter senere dukket imidlertid Federico Santander opp og sørget for 3-1. Det betød at Vardar Skopje måtte framover i banen for å jakte scoring, men i stedet satte FC København inn kveldens fjerde da Pieros Sotiriou scoret på straffe etter 88 minutter.

Seieren betyr avansement etter 4-2 over to kamper for Solbakkens lag.

Om FCK skulle komme til å tape playoff-kampene, vil laget uansett være kvalifiserte for gruppespillet i Europa League.

