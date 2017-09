Feilsendt NFF-epost havnet hos Edvartsen

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

En intern epost fra NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt, med referat av et møte i saken rundt Svein Erik Edvartsen, havnet ved en feil hos dommeren selv.

Det er TV 2 som omtaler epost-glippen som skjedde i april i år. Innholdet i eposten var stemplet som konfidensielt og var ment for Bjerketvedts kolleger i ledergruppa i Norges Fotballforbund (NFF).

TV 2 hevder å kjenne til at eposten skal ha inneholdt til dels friske karakteristikker av toppdommer Edvartsen.

– Det stemmer at generalsekretæren for fem måneder siden feilsendte en epost til Svein-Erik Edvartsen. Den var adressert ledergruppens medlemmer. En forveksling av navn i autoadressering var årsaken. Mailen er tydelig merket konfidensiell, bekrefter direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff, til TV-kanalen.

Han beskriver innholdet i eposten slik:

– Eposten var en orientering til ledergruppens medlemmer om et møte med Edvartsen samme dag. Eposten er ikke ment for andre enn lederkollegene og er av den grunn formulert i en direkte og personlig form som dokumenterer en ærlig og emosjonell opplevelse av situasjonen og Edvartsens atferd i det aktuelle møtet.

Tirsdag ble det kjent at Svein-Erik Edvartsen er ferdig i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Fotballdommeren varslet raskt via sin advokat John Christian Elden at avskjedigelsen vil bli mat for rettssystemet.

I begrunnelsen for NFFs beslutning om å avslutte ansettelsesforholdet til Edvartsen heter det at dommeren har «utført handlinger som er uforenlige med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF».

NFF skal ha undersøkt flere titalls eposter som omhandlet den betente dommerkonflikten Edvartsen var involvert i tidligere i år. Disse ble sendt til norske nyhetsredaksjoner, og NFF skal ha konkludert med at Edvartsen har sendt flere av disse selv.

Edvartsen selv har kontant avvist at han er avsenderen.

(©NTB)

Mest sett idag