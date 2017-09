Fenerbahçe enig med Tottenham om Janssen-lån

Nederlenderen på vei til tyrkisk fotball.

Den tyrkiske klubben Fenerbahçe bekrefter fredag at de har inngått en avtale med Tottenham for spissen Vincent Janssen.

Ifølge klubbens nettside skal det være snakk om et lån og 23-åringen vil ankomme Istanbul senere fredag for videre forhandlinger.

Selv om overgangsvinduet i Europa er stengt, har Tyrkia et såkalt jokervindu og derfor kan klubbene der fortsatt hente spillere.

Janssen kom til Tottenham fra nederlandske AZ Alkmaar sist sommer, men 23-åringen ble ingen suksess i londonklubben.

Det ble kun seks scoringer på totalt 35 kamper under hans første sesong i Tottenham og i sommer hentet manager Mauricio Pochettino inn veteranspissen Fernando Llorente som back up for Harry Kane.

Tottenham betalte rundt 20 millioner euro for Janssen i 2016.

Janssen har tidligere spilt for klubber som Feyenoord og Almere City.

I 2015/16-sesongen nettet han imponerende 27 ligamål for AZ.

Han har fått med seg 15 landskamper for Nederland og scoret sju mål.