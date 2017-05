FIFA i brev til NFF: Bekrefter bruk av arbeidere fra Nord-Korea i byggingen av VM-stadion

ANNONSE

Brevet og innrømmelsen kommer i et fire siders brev som Nettavisen har fått tilgang til. Brevet er sendt til fotballforbundene i Norge, Sverige, Danmark og Island etter at de fire forbundene 16. mai tok kontakt med FIFA om dokumentasjonen som Josimar kom med tidligere i år.

I brevet fra Infantino, som er datert 22. mai, bekreftes det at det er funnet sterke bevis for at det har blitt brukt arbeidere fra Nord-Korea under byggingen av VM-stadionet i St. Petersburg.

Josimar-avsløringer



Fotballmagasinet Josimar avslørte tidligere i år at 110 nordkoreanske arbeidere har blitt brukt i byggingen av Zenit Arena i St. Petersburg, en arena som skal brukes under fotball-VM neste år. Arenaen skal også bli brukt under prøve-VM senere i år. Arbeidsforholdene for arbeiderne beskrives som slavelignende med elendige boforhold, samt lave eller manglende lønninger.

Avsløringene fikk Norges fotballpresident, Terje Svendsen, til å reagere.

- Vi tok opp dette på nordisk møte og vi ble enige om at det som har kommet fram ikke er i tråd med våre holdninger i Norden, så vi kommer til å gjøre en henvendelse til FIFA og be dem om å ta kontakt med Russland og understreke at dette er uakseptabelt, uttalte Svendsen til Nettavisen under UEFA-kongressen i Helsinki i april.

Nettavisen har fått tilgang til brevet som fotballforbundene i Norge, Sverige, Danmark og Island sendte til FIFA-president Gianni Infantino, samt svaret som kom tilbake fra den mektige FIFA-sjefen.

Det var danske Ekstra Bladet som omtalte brevet fra Infantino først.

Funn av sterke bevis



FIFA-president Infantino bekrefter i brevet at FIFA i lengre tid har visst om forholdene som bekrives i Josimars reportasje gjennom egne undersøkelser gjennomført av FIFA i september og november 2016.

«Mange av de uheldige menneskerettsbruddene beskrevet i Josimar-artikkelen ble oppdaget under våre undersøkelser ved Zenit Arena i St. Petersburg i september og november 2016. De identifiserte bruddene inkluderer problemer knyttet til helse og sikkerhet, betaling i rett tid, samt bosted. Som en følge av det relativt høye antallet med brudd funnet i St. Petersburg sammenlignet med andre FIFA VM-stadioner, og grunnet fatale ulykker som har funnet sted på byggeplassen, FIFA og den lokale organisasjonskomiteen (LOC) har bedt entreprenøren om å ta øyeblikkelige grep for å rette problemene», skriver Infantino videre i brevet.

Infantino bekrefter videre at det under en inspeksjon gjennomført 22.-23. november 2016 ble funnet sterke bevis for at arbeidere fra Nord-Korea på byggeplassen i St. Petersburg.

Saken ble, ifølge brevet fra Infantino, tatt opp med det aktuelle selskapet og entreprenøren. Ved inspeksjonen som ble gjennomført i mars 2017, ble det konkludert med at det ikke lenger var arbeidere fra Nord-Korea til stede på byggeplassen.

Dødsfall



Denne konklusjonen skal også ha blitt støttet av informasjon som ble hentet inn av fagforeningen Building and Woodworkers' International (BWI) som gjennomførte undersøkelser ved byggeplassen. Infantino skriver videre at det har blitt tatt grep for å forhindre bruken av arbeidere fra Nord-Korea, samt å bedre arbeidsforholdene ved anleggene.

Ifølge Josimar har det vært fire dødsfall under arbeidet med å bygge Zenit Arena. I brevet fra Infantino bekreftes det at det har vært dødsfall underveis i arbeidet med å bygge fotballstadionet.

Det har tatt over en måned fra UEFA-kongressen i Helsinki der fotballpresident Terje Svendsen og hans nordiske kolleger lovte Nettavisen at de skulle sende et brev til FIFA om avsløringene i Josimar og bare seks dager mellom de nordiske landene sendte brevet til FIFA til de fikk svar.

Mellom dette har det vært FIFA-kongressen i Bahrain der alle de nordiske presidentene har hatt tid til å snakke med FIFA-presidenten om dette spørsmålet.

Nettavisen har tatt kontakt med fotballpresident Terje Svendsen for å få en kommentar til Infantinos brev, men har så langt ikke lykkes med å komme i kontakt med Svendsen.

VM-stadion



Krestovsky Stadion, eller Zenit Arena, er én av fotballstadionene som vil bli brukt under fotball-VM i Russland i 2018, samt under prøve-VM sommeren 2017.

Det var planlagt at anlegget skulle stå ferdig i 2008, men i 2017 er det fortsatt under bygging.

Under VM i 2018 vil det være plass til i underkant av 70.000 mennesker på tribunene.