FIFA offentliggjorde Garcia-rapporten

Tirsdag offentliggjorde det internasjonale fotballforbundet (FIFA) Garcia-rapporten. Den mye omtalte rapporten er nå tilgjengelig i sin helhet.

Den viser funnene til Michael Garcia, som fikk i oppdrag å granske mulige bestikkelser og korrupsjon i forbindelse med tildelingen av fotball-VM til Russland (2018) og Qatar (2022). Rapporten har frem til nå vært hemmelighetsstemplet, men nå er alle de 403 sidene offentliggjort.

Dette skjer rundt tre år etter at Garcia la fram denne rapporten i 2014. Da ble den skrellet ned til kun 42 sider da den skulle presenteres, noe som første til at Garcia selv sluttet med arbeidet i protest i desember 2014.

Rapporten ble utabeidet på oppdrag fra nettopp FIFA.

FIFAs offentliggjøring av rapporten skjer i etterkant av at rapporten ble lekket via tyske Bild. FIFA skriver i en pressemelding at de nå har valgt å offentliggjøre den, for å unngå ytterligere spekulasjoner rundt innholdet.

Forbundet skriver at det er de nye lederne av etikkkomiteen i FIFA, Maria Claudia Rojas og Vassiliios Skouris, som har bestemt at Garcia-rapporten nå skal legges ut i sin helhet.

Videre heter det i pressemeldingen at president Gianni Infantino i lengre tid har ønsket at rapporten skulle legges ut, men at tidligere styremedlemmer i FIFA har neket en slik offentliggjøring.

- Ettersom rapporten nå har blitt lekket ut til media, har etikkkomiteen betemt seg for å umiddelbart publisere rapporten, står det i pressemeldingen fra FIFA.

Nettavisen og Ekstra Bladet har de siste dagene publisert en rekke artikler rundt spillet som foregikk i kulissene da Russland fikk tildelt VM i 2018.

Artiklene har vært en del av serien: « VM-kuppet: Slik kuppet Russland fotball-VM».

Artikkelserien tar et grundig dypdykk i det spillet som foregikk da Vladimir Putin og hans Russland skaffet seg VM-sluttspillet mot alle odds.

