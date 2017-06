FIFA reagerer på svartmalte ansikter i Sotsji-parade

ANNONSE

- Upassende, sier FIFA om utkledningene som ble brukt i en parade som skulle markere at Confederations Cup (Prøve-VM i fotball) nærmer seg i Russland.

Bildene fra Sotsji, hvor Kamerun møter Tyskland 25. juni, viser paradedeltakere med kamerunske flagg, svartmalte ansikter, bærende på bananer.

- Vi forstår at et av målene med paraden i Sotsji var å feire lagene som deltar i Confederations Cup, men dette er upassende, skriver FIFA i en pressemelding, ifølge nyhetsbyrået AP.

FIFA gir klar beskjed om at lignende kostymer og adferd ikke vil bli tolerert når turneringen sparkes i gang 17. juni.

- Svartmaling av ansikter regnes som diskriminerende og vil ikke bli tolerert inne på arenaene.

Paraden ble ledet av Sotsji-ordfører Antoly Pakhomov og hadde grupper som representerte hvert av de åtte lag i turneringen (Russland, Tyskland, Chile, Portugal, Mexico, Australia, Kamerun og New Zealand).

Pakhomov beklager kostymene som kan ha blitt oppfattet som støtende.

- Jeg beklager veldig hvis noen av deltakerne viste mangel på smak. Jeg vil gjøre klart at dette engangstilfellet ikke reflekterer multinasjonale Sotsji og dens innbyggere, som alltid har vært kjent for deres gjestfrihet og toleranse, sier ordføreren.

