FIFA utvider VM til 48 lag

ANNONSE

Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA) vedtok tirsdag å utvide verdensmesterskapet i fotball fra 32 lag til 48 lag til 2026-VM.

Det ble avgjort på FIFA-rådets møte i Zürich tirsdag.

Dermed har FIFA-president Gianni Infantino fått viljen sin. 46-åringen har hatt som fanesak å utvide mesterskapet.

16 grupper

Utvidelsen betyr et VM med hele 80 kamper, mot 32 lag og 64 kamper slik det er nå. Vinneren vil likevel kun ha spilt sju kamper til slutt, og turneringen vil gå over 32 dager.

Ifølge FIFA skal det nye VM-oppsettet bestå av 16 grupper med tre lag i hver gruppe.

Det er ikke kjent hvor mange plasser de ulike kontintene får tildelt, men trolig vil Europa bare få én ekstra plass. Det betyr at det ikke er veldig mye enklere for Norge å kvalifisere seg.

Endringen markerer den første utvidelsen i antall lag siden VM i 1998, skriver BBC. Utvidelsen møter allerede skepsis hos flere.

- Jeg synes ikke utvidelsen av sommerens EM-sluttspill rent sportslig var en suksess, sier Åge Hareide i en pressemelding.



- Det er korrekt at en del av de mindre landene hadde suksess med å forsvare seg, men jeg mener at man heller bør kikke på hvordan man kan skape en turneringsstruktur hvor man belønner seirer i stedet for å ha enda flere land, fortsetter nordmannen.

Tjener milliarder



Det franske nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til en konfidensiell FIFA-rapport som forutser at et VM med 48 lag vil gi nesten 5,5 milliarder kroner i økte inntekter sammenlignet med neste års VM i Russland.

Saken utvides.