Finjord om Hegerberg-sjokket: - Dette gir rom for spekulasjoner

Tidligere landslagssjef Roger Finjord ble tatt på senga av nyheten om at Ada Hegerberg (22) tar en pause fra landslaget.

Tirsdag kom sjokkbeskjeden om at Norges største stjerne tar en pause fra landslaget.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av det historisk dårlige EM-sluttspillet i Nederland, der Norge røk hodestups ut av turneringen uten å ha scoret et eneste mål.

Reaksjonene har vært mange siden bomben smalt i 16.30-tiden tirsdag.

Hegerbergs tidligere landslagssjef Roger Finjord forteller at avgjørelsen kom som lyn fra klar himmel også for han.

- Jeg ble som alle andre veldig overrasket, sier han på telefon til Nettavisen tirsdag kveld.

- Rom for spekulasjoner

Finjord var norsk landslagssjef fra 2015 til 2016 og har tidligere vært landslagsassistent fra 2012 til 2015 under Even Pellerud.

- Det må ligge mye mellom kortene her, og ledelsen i NFF har vært i Frankrike og hatt møter med henne. Men jeg vet ingenting om bakgrunnen for avgjørelsen, sier Finjord.

I en pressemelding opplyser NFF at landslagssjef Martin Sjögren, toppfotballsjef Nils Johan Semb og NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt deltok på et møte med Hegerberg i Frankrike for få dager siden. Operasjon overtalelse lyktes de imidlertid ikke med.

Hegerberg begrunner avgjørelsen med flere forhold, og gir ikke den hardt kritiserte landslagssjefen Martin Sjögren skylden for at hun gir seg.

- Skal landslaget oppnå de mål og resultater landslagsledelsen har satt seg kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen, sier Hegerberg i en pressemelding.

- Det er harde ord, Finjord?

- Ja, det er veldig harde ord, men jeg har ikke noe grunnlag for å si hvordan det har vært den siste tiden. Jeg kjenner ingenting til det indre liv i landslaget nå, men det er veldig dramatisk at en spiller i den alderen sier nei til landslaget. Det gir rom for spekulasjoner, sier han.

- Ring Herlovsen

Finjord kommer nå med et spesifikt råd til landslagsledelsen etter Hegerberg-exiten.

- Hadde jeg vært NFF, hadde jeg ringt Isabell Herlovsen umiddelbart og hørt om det er mulig å få henne tilbake. Hun sa nei til landslaget i fjor, men kanskje hun kan tenke seg et VM-eventyr, sier han.

VM for kvinner spilles som kjent sommeren 2019 og arrangeres i Frankrike.

SJOKKERTE ALLE: Norges største fotballstjerne på kvinnesiden, Ada Hegerberg, sier nei til landslaget.

Det har lenge vært kjent at forholdet mellom Finjord og Hegerberg ikke har vært på sitt beste, og Hegerberg gjorde det relativt klart at hun ikke ønsket å ha Finjord med videre som landslagssjef inn mot EM i Nederland.

- Hvordan opplever du Ada Hegerberg som person, hvordan er hun å jobbe med?

- Jeg er veldig overrasket over at en spiller sier nei til landslaget, utover det har jeg ikke noen kommentar om Ada, sier han.

Hegerberg ender foreløpig på 66 kamper for det norske A-landslaget. Spissen har scoret 38 mål med flagget på brystet.

Hegerberg ble forrige sesong kåret til årets sportsnavn i Nettavisen etter en utrolig 2016-sesong, der hun scoret 54 mål på 34 kamper for Lyon og ble seriemester. Hun vant i tillegg Champions League og ble turneringens toppscorer med 13 fulltreffere. Da sesongen var over hadde hun vunnet trippelen (liga, cup og Champions League).

Dermed levnes det ingen tvil om hva Norge går glipp av.

- Mister en stor profil

Toppfotballsjef Nils Johan Semb beskriver det hele som beklagelig.

- Vi mister en stor profil og en veldig god spiller. Jeg må jo si at Adas historie på landslaget har vært en stor suksesshistorie. På aldersbestemte landslag var hun med på å spille laget til blant annet VM-sluttspill i Japan, Hun har vært en del av A-landslaget de siste fire årene og spilte blant annet EM-finalen som 18-åring, og det er først i år at det er en stor skuffelse over at vi ikke gjorde det bedre i EM, sier Semb til fotball.no.

Landslagssjef Martin Sjögren røper at han ble like overrasket som alle andre da Hegerberg informerte han om avgjørelsen.

- Jeg har ikke fått noen signaler på at hun ønsket dette. Det er en stor skuffelse. Vi skulle nå samle krefter, og ta tak inn mot VM-kvaliken som er utrolig viktig for oss, og vi hadde regnet med at alle sterke krefter skulle være med å bidra for å gjøre en bra VM-kvalik, sier Sjøgren.

Hegerberg har ennå ikke besvart Nettavisens henvendelser tirsdag. På Instagram gjør hun det klart at hun ikke kommer til å utdype avgjørelsen nærmere i mediene.

