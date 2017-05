Fire strake uten seier for Tromsø

ANNONSE

– Vi slapp bare Kristiansund til én sjanse, men vi er veldig misfornøyd med at vi ikke scorer flere mål på sjansene våre. Vi burde ha vunnet denne kampen greit, sa TIL-trener Bård Flovik til Eurosport.

Resultatet gjør at TIL har tatt åtte poeng på sju serierunder. Sju av dem ble sikret i de tre første rundene. Siden har det altså gått tungt for laget fra ishavsbyen. Kristiansund med sju poeng ligger på plassen bak.

Søndag sendte Thomas Lehne Olsen hjemmelaget i føringen, men Benjamin Stokke berget 1-1 og poengdeling for Kristiansund.

Dermed må Bård Flovik igjen prøve å reise kjerringa til neste runde. Formkurven til mannskapet hans har ikke vært lovende den siste tiden, tross avansement mot Bjørnevatn i cupen.

God start

Tromsø fikk riktignok en pangstart på eget kunstgress. Laget scoret på den første sjansen i matchen. Kent Are Antonsen slo et frispark fra høyresiden, og Thomas Lehne Olsen luktet muligheten. Spissen møtte ballen og satte den i nettet fra kort, skrått hold.

Mikael Norø Ingebrigtsen fikk muligheten til å doble seks minutter etter, men headingen hans fra god posisjon gikk over mål.

Kristiansund fikk sin første store mulighet etter 25 minutters spill. Et fint angrep ble avsluttet av Liridon Kalludra, men forsøket hans ble for svakt.

Like etter fikk også Jean Alassane Mendy sjansen til å utligne, men fra kort hold fikk han ikke avsluttet skikkelig.

Utligning

Norø Ingebrigtsen fikk nok en stor sjanse etter klabb og babb i feltet ni minutter før hvilen, men avslutningen hans gikk utenfor. Det ble kostbart for vertene. Tre minutter etter stanget nemlig Benjamin Stokke inn utligningen, hans første scoring i Eliteserien. Christoffer Aasbaks innlegg fra venstre ble sikkert omsatt i scoring av Stokke.

Gjestene fikk backen Joakim Bjerkås skadd en stund etter pause. Han gikk hardt i bakken i en duell og måtte ut, uten at man kunne se hvilken type skade det dreide seg om.

Like før pause fikk Ingebrigtsen sin tredje store mulighet for dagen for Tromsø, men unggutten headet svakt utenfor i god posisjon inne i boksen.

Etter hvilen hadde begge lag muligheten til å få nettsus. Mendy fyrte av via Stokke i det 57. spilleminutt, men Gudmund Taksdal Kongshavn i Tromsø-buret reddet. Hans Norbye og Thomas Lehne Olsen fikk etter hvert hver sin sjanse for hjemmelaget, men heller ikke de klarte å få hull på byllen etter pause. Til slutt ebbet matchen ut i poengdeling, et resultat KBK trolig er mest fornøyd med.

