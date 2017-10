Fjørtoft gjør narr av Jensens kritikere

«Var ikke meningen å fornærme de som hadde sin storhetstid på 80-tallet.»

Etter at Fremskrittspartiets Siv Jensen stilte i indianerkostyme på Finansdepartementets høstfest denne helgen, har det haglet med reaksjoner.

Finansministeren delte et bilde av seg selv i kostymet på Instagram, noe som raskt førte til en opphetet debatt.

Humoristisk Fjørtoft

Søndag er det stadig flere som tar Jensen i forsvar. Davy Wathne forstår blant annet ikke kritikken.

Fotballprofil Jan Åge Fjørtoft velger å benytte seg av humor på Twitter.

- Vil med dette beklage at jeg ba folk kle seg ut på min 50-årsdag. Var ikke meningen å fornærme de som hadde sin storhetstid på 80-tallet, skriver han. I tillegg legger han ut et bilde av seg selv, iført typiske 80-tallsklær.

Også Arbeiderparti-politiker Hadja Tajik velger å se humoristisk på saken.

- Vil Siv Jensen kle seg ut som Bollywoodprinsesse kan ho låne klede av meg, mot at eg får ta opp kvifor dagpengekutt ikkje får folk i arbeid, skriver Tajik.

- Å leke med folks kultur



Kritikerne kaller Jensens kostyme for kulturell appropriasjon.

Til NRK - som omtalte saken først - sier blant annet medlem av Samerådet og tidligere sametingsrepresentant, Christina Henriksen, at hun er sjokkert og at hun reagerer på at Jensen valgte et kostyme som representerer en gruppe som har vært undertrykt i mange hundre år.

- Det er å leke med folks kultur, sier Henriksen til NRK.

På Twitter har hun delt bildet og med emneknaggen #disrespectful.

Også nyvalgt sametingspresident Aili Keskitalo reagerer. Hun kaller antrekket for smakløst.

- Urfolks kulturer og verdifulle symboler burde ikke brukes som kostymer. Dessverre henger dette igjen fra en slags kolonistholdning, sier sametingspresidenten til VG.

