Forren bekrefter overfor Nettavisen at han nå har avsluttet samtalene med klubben som befinner seg på Tysklands nest øverste nivå.

- Vi ble ikke enige. Nå holder jeg mulighetene åpne, sier Forren til Nettavisen torsdag kveld.

- Mange er interesserte

Det var ventet at forsvarsspilleren skulle skrive under for 1860 München, og onsdag verserte det flere bilder av Forren i klubbens treningstøy.

Men forhandlingene førte altså ikke frem.

- Jeg har mange klubber som er interessert, nå jobber jeg videre med å finne noe som kan passe meg og være interessant, sier landslagsspilleren.

Etter at 28-åringens kontrakt med Molde tok slutt ved nyttår, har nordmannen blitt koblet til klubber rundt om i Europa.

Vil til utlandet



Blant annet har klubber i Tyrkia, Russland og engelsk nivå to blitt nevnt som interesserte aktører.

Forren har vært fast inventar på det norske landslaget de siste årene, og har ytret et ønske om å prøve lykken som utenlandsproff på ny.

Etter et mislykket opphold i Premier League-klubben Southampton, tok trønderen turen tilbake til Molde. Nå blir han trolig igjen å finne i en utenlandsk klubb.