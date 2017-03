Forren klar for Brighton & Hove Albion

ANNONSE

Etter at Vegard Forrens kontrakt med Molde tok slutt ved nyttår, har trønderen stått uten klubb.

Bak seg har han lagt et treningsopphold med tyske 1860 München, og et opphold i Marbella med Rosenborg som ble brått avbrutt mandag. Forren forlot Rosenborg-hotellet i samme tid som trønderklubben landet på spansk jord i forkant av sitt treningsopphold.

Kontrakt ut sesongen



Ryktene om at Forren var på vei til en annen klubb begynte raskt å svirre. Brighton stakk seg raskt frem som et trolig alternativ for 29-åringen.

Nå bekrefter altså klubben at Forren blir Brighton-spiller.

- Med Shane (Duffy) ute med skade i minst seks uker, i tillegg til Lewis Dunk, Uwe Huenemeier og Fikayo Tomori, gir Vegard oss et nytt alternativ i midtforsvaret, sier manager Chris Houghton til klubbens nettsider.

Kontrakten mellom Forren og Brighton varer ut sesongen.

- Fantastisk inntrykk



Forren selv skriver i en tekstmelding at han er godt fornøyd med overgangen.

- Det føles veldig bra. Jeg har fått et fantastisk inntrykk av klubben. Dette blir spennende, skriver den norske landslagsspilleren i en tekstmelding til Nettavisen.

Tirsdag kveld spilte Brighton borte mot bunnlaget Rotherham. Det endte med en 2-0-seier til Forrens nye klubb.

Brighton ligger for tiden på andreplass i Championship og styrer mot en plass i neste sesongs utgave av Premier League.

Trønderen har også tidligere forsøkt seg i engelsk fotball. Det endte med et mislykket opphold i Southampton, og etter hvert en retur til Molde.