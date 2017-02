Forsberg skrev ny kontrakt med RB Leipzig

I vinter dukket det opp rykter om at Liverpool har fulgt utviklingen til den svenske RB Leipzig-spilleren Emil Forsberg over lengre tid.

Tidlig i januarvinduet ble 25-åringen nevnt som én av de spillerne Jürgen Klopp gjerne ville hente til Anfield, men etter hvert kjølnet ryktene.

Forsberg er faktisk et navn som har blitt nevnt i forbindelse med Liverpool helt siden Klopp tok over som manager høsten 2015.

Onsdag kom nyheten om at kantspilleren nå har signert ny kontrakt med den hardtsatsende tyske klubben. Ifølge klubben strekker den seg til 2022.

Det er en forlengelse med ett år på den forrige kontrakten og med dette sender Leipzig et signal om at de ikke vil slippe Forsberg uten kamp.

- Jeg føler meg hjemme her og blir verdsatt i laget. Jeg ønsker å oppnå mye mer med Leipzig, sier svensken i en kommentar til avtalen.

RB Leipzig, som rykket opp til Bundesligaen før denne sesongen, har overrasket stort i tysk fotball og ligger på andreplass.

Klubben sponses av det østerrikske energidrikkmerket Red Bull og har satset hardt på å bygge opp klubben de siste årene.

I tillegg til Forsberg, har klubben også profiler som Gaby Keita, Oliver Burke, Timo Werner og Dayot Upamecano i stallen.

Forsberg har så langt vært meget god i Bundesligaen og bidratt med fem scoringer og åtte assists denne sesongen. Det er kun stjerneskuddet Ousmane Dembele som kan matchen svensken på assists i ligaen.

BREAKING: @EmilForsberg1 has extended his contract at #DieRotenBullen by a further year until June 2022! 📝 pic.twitter.com/JN5qTs1bRg