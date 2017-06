Fortsatt frustrasjon for Strømsgodset

ANNONSE

STRØMSGODSET - MOLDE 1-1:

Strømsgodset har fortsatt bare tre seiere å skilte med etter mandagens oppgjør i Eliteserien hjemme mot Molde.

Med 1-1 og uavgjort blir drammenserne liggende på 14.-plassen like over Tromsø på direkte nedrykksplass.

Bassel Jradi var nær ved å gjøre det helt store like før full tid. Dansk-libaneseren tok ned ballen på flott vis før han dundret til fra spiss vinkel.

Dessverre for Tor Ole Skulleruds lag og hjemmesuporterne i Drammen dundret skuddet i tverrliggeren og ut bak Molde-keeper Andreas Linde.

- En fantastisk prestasjon av Jradi. De tror knapt sine egne øyne, verken han eller Bugge Pettersen da de ser at den ikke går inn, kommenterte MAX' Kenneth Fredheim om det som kunne blitt Strømsgodsets etterlengtede vinnermål.

Iskald islending



Etter en ganske tam første omgang, var det Molde som gikk av banen med en relativt fortjent ledelse. Björn Bergmann Sigurdarson sto for det eneste målet til da.

Islendingen lobbet inn Moldes ledermål etter at Strømsgodset og Kim andre Madsen hadde rotet det til på en høy pasning som ble slått mot bakrommet.

KJØLIG ISLANDSK AVSLUTNING: Björn Bergmann Sigurdarson satte inn 1-0-målet på Marienlyst bak Strømsgodsets keeper Espen Bugge Pettersen.

Tidligere i omgangen hadde spissmakker Fredrik Brustad sendt ballen utafor Godsets mål på en lignende situasjon. Da Sigurdarson fikk muligheten ble det derimot nettkjenning.

- Det var rått. Rått parti. Kraft, fysikk, tempo, ro og teknisk utførelse. Høy klasse over den scoringa der, oppsummerte MAX-ekspert Kjetil Rekdal da Sigurdarson noe overraskende ble byttet ut etter 70 minutter.

Det som var et godt utgangspunkt for romsdalingene før andre omgang, ble nemlig raskt til noe annet da lagene kom ut på banen igjen.

Forsvarsfeil



Eirik Ulland Andersen brukte bare to minutter på å sette inn 1-1. Det skjedde etter et svakt balltap fra Molde-stopper Babacarr Sarr. Bassel Jradi utnyttet feilen og sendte ballen til Ulland Andersen.

Sistnevnte sendte ballen til side for Molde-keeper Andreas Linde og inn i nettet.

FULLTREFFER: Strømsgodsets Eirik Ulland Andersen (midten) sørget for utligningen til 1-1 da Strømsgodset og Molde møttes på Marienlyst stadion.

Strømsgodsets målscorer fikk også ved flere anledninger muligheten til å sette inn et andre mål for hjemmelaget. Først på et frispark fra god posisjon, som gikk i en fin bane over gjestenes mur, men ikke var sterkt nok plassert til å overliste Linde.

Etter en knapp times spill fikk Eirik Ulland Andersen en bakromspasning som burde resultert en ny stor mulighet, men 24-åringen rotet bort ballen etter et håpløst medtak.

Både Ole Gunnar Solskjær og Molde-forgjenger Tor Ole Skullerud på Godset-benken forsøkte å gjøre bytter i jakt på en vinnermål.

Solskjær beslutning om å settte inn forsvarsspiller Isak Ssewankambo fikk dog kommentatorene til Max til å stusse.

- Han må vel ha kjent på en liten skade. Jeg kan ikke skjønne noe annet, sa Rekdal da Moldes målscorer forlot matta på «Gamle Gress» i Drammen.

Jradis store mulighet ble den siste store sjansen i kampen, og lagene fikk med seg ett poeng hver.

Molde blir værende på femteplass på tabellen med 21 poeng etter 14 kamper.