Fortsatt ingen løsning i dommerkonflikten mellom Edvartsen og Hauge

ANNONSE

Partene møttes onsdag uten resultater, og samtalene fortsatte torsdag, men uten noen løsning. Det har gått fem uker siden konflikten ble allment kjent. Edvartsen har derfor ennå ikke dømt en eneste eliteseriekamp denne sesongen.

Mandag settes kampene for den åttende og niende serierunden opp, og det er lite trolig at hans navn blir å finne der hvis det ikke kommer en løsning.

Røde Kors-toppen Mollekleiv er leder for Norges Fotballforbunds etiske komité og er hentet inn for å få en løsning på konflikten. Idrettspresident Tom Tvedt har også bedt fotballforbundet om å rydde opp i den etter hvert pinlige saken.

- Det er litt mer krevende enn det så ut som. Konklusjonen er at NFF trenger noe mer tid for å komme fram til en avtale som de tror på. De er fortsatt i prosess, sier Sven Mollekleiv til VG.

Skylder på Hauge



Edvartsen på sin side har engasjert advokat John Christian Elden.

- Mollekleiv har gjort en god innsats, men det synes vanskelig å få Hauge til fred. Edvartsen har akseptert alt, så nå er det opp til forbundet å få Hauge til å være konstruktiv og lojal mot de avtaler forbundet har inngått med Edvartsen, skriver Elden i en tekstmelding til Nettavisen.

- Jeg tror vi er nær, og at Edvartsen snart er på banen igjen. Alt annet ville være et nederlag for fotballen og dialogmodellen, sier Elden.

På spørsmål om hva konkret partene er uenige om, blir man ikke stort klokere.

- Vi vet ikke hva Hauge er uenig i, sier Elden.

- Hvilke trusler han fremsatte mot forbundet for å forsøke å få gjennomslag for sitt syn vil vi ikke kommentere, sier Elden videre.

Sven Mollekleiv, som var megler i møtet, forteller til Nettavisen at møtet på onsdag var godt og konstruktivt, men at det ble mer komplisert underveis i torsdagens møte, noe som gjorde at NFF trengte mer tid.

Dommersjef Terje Hauge viser til direktør for konkurranseavdelingen, Nils Fisketjønn, som igjen viser til kommunikasjonssjef Yngve Haavik.

Haavik sier følgende om Eldens beskyldninger.

- Det har vært gjennomført to dialogmøter. Dette har vært, og er fortsatt en krevende sak. Vi jobber videre med å finne en løsning, og må bruke den tiden som er nødvendig. Vi kan ikke kommentere innholdet i fortrolige møter. Da er det ikke lenger fortrolige møter. Jeg tror alle skjønner at NFF som ansvarlig aktør ikke kan kommentere detaljer i slike saker.

Mener Edvartsen har vært illojal



Saken virket løst for nesten to uker siden, men så kom Dommerforeningen på banen og tok til orde for at Edvartsen har opptrådt illojalt og ikke bør få dømme igjen.

Konflikten startet da dommer Svein Oddvar Moen hentet en av Edvartsens assistenter. Hamar-dommeren mente da at han sto først i køen for å velge ny assistent, men slik ble det ikke. Han mistet også Rune Pedersen som personlig mentor og fikk Hauge i stedet.

Ifølge VG skal Hauge ved flere anledninger de siste ukene ha truet med å trekke seg som dommersjef dersom han overprøves og Edvartsen tas inn i varmen igjen.

(©NTB)