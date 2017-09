Fossum ute i kulden i Hannover

Iver Fossum (21) venter på muligheten i Bundesliga.

Kapteinen på det norske U21-landslaget var ofte å se i startoppstillingen til Hannover da laget kjempet seg til opprykk til Bundesliga forrige sesongen, men på øverste nivå i Tyskland har sjansene foreløpig uteblitt for Fossum.

Så langt har Hannover spilt fire seriekamper denne sesongen, men Fossum har ikke engang vært i troppen.

Til Nettavisen legger ikke den tidligere Strømsgodset-spilleren skjul på at det har vært en krevende start.

- Det har ikke vært optimalt, sier Fossum til Nettavisen.

Vi møter ham etter at han har ledet U21-landslaget som kaptein på Marienlyst i Drammen.

IKKE OPTIMALT: Iver Fossum fikk Nettavisen-prisen i 2015 som Årets unge spiller, men har fått det tøffere i tysk fotball.

- Handler om fysikken

Nordmannen bekrefter at han har fått tilbakemeldinger fra Hannover på hva som mangler.

- Det handler litt om fysikken. Vi rykket opp med en trener som kom inn på slutt av forrige sesong. Jeg regner med at han vil bruke de litt mer rutinerte karene som har litt mer fysikk og rutine i Bundesliga enn det jeg har, forklarer Fossum.

21-åringen sier at han forstår trener André Breitenreiters avgjørelse, men er likevel klart innstilt på å overbevise Hannover-sjefen om å gi ham muligheten.

- Jeg må vise at de tingene jeg kan er bedre for ham å ha på banen, sier Fossum.

- Jeg tror det er muligheter til å spille seg inn i troppen og etter hvert inn på laget. Jeg føler ikke at jeg er så langt bak de andre, forteller nordmannen.

Ekspert hadde forventet mer



Bundesliga-ekspert Petter Bø Tosterud tror imidlertid at sjansen er stor for at Fossum blir å se i en annen klubb når overgangsvinduet åpner igjen i januar.

Tosterud synes det virker som veien inn på Hannover-laget er lang for nordmannen.

- Akkurat nå ser det veldig tungt ut med tanke på at han ikke er med i troppen engang, sier Tosterud til Nettavisen.

EKSPERT: Petter Bø Tosterud følger tysk fotball tett.

Eurosport-kommentatoren forteller at han er litt skuffet over utviklingen Fossum har hatt etter overgangen til tysk fotball.

- De spillerne han konkurrerer mot er som han sier litt mer etablerte spillere i Bundesliga, men det er likevel ikke spillere som er veldig dominerende i ligaen. Jeg hadde forventet at han hadde utviklet seg såpass at han i hvert fall hadde vært på benken.

- Samtidig er Hannover en stor klubb. Det er et vanvittig press i den byen hele tiden. De fikk en ny trener på tampen av sesongen i fjor. Han føler kanskje at det er litt vanskelig å satse på et uviklingsprosjekt som Iver Fossum er når de ønsker å etablere seg i Bundesliga, forklarer Tosterud.

Koblet til Rosenborg

Før overgangsvinduet stengte ble Fossum koblet til en mulig overgang til Rosenborg av tysk presse.

Hannover-spilleren hevder at han ikke kjenner til den interessen.

Tosterud tror Fossum fortsatt ønsker å bli værende i Tyskland, men regner med at Norges kaptein på U21-landslaget må ned en divisjon for igjen å sikre seg spilletid.

- Jeg er litt spent på hvordan det her går videre. Jeg ser for meg at det er sannsynlig med et utlån til en 2. Bundesliga-klubb i vinter, sier Tosterud.

