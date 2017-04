Fotball Media har besluttet å stevne TV 2

ANNONSE

HELSINKI/OSLO (Nettavisen): TV 2 varslet før elitseriestart at kanalen vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver kamp i sitt FotballXtra, som går på en åpen kanal.

Samtidig skal Discovery, som har kjøpt rettighetene til Eliteserien, vise målene løpende i Fotball Direkte, men da bak betalingsmur.

Fotball Media, som har solgt rettighetene for Eliteserien til Discovery, er bekymret for at direkte TV-bilder på TV 2s åpne kanaler vil føre til publikumssvikt i Eliteserien.

Sender stevning

Etter sin første internasjonale fotballkongress som generalsekretær for NFF, avslører Pål Bjerketvedt at Fotball Media vil stevne TV 2.

- Vi har nå tatt en beslutning i styret om at vi skal sende en stevning, men så avventer vi innholdet og detaljene parallelt med dialogen med TV 2 om hva deres tanker rundt kritikken og det vi har påpekt, sier Bjerketvedt til Nettavisen.

Bjerketvedt håper når at TV 2 vil revurdere sin tolkning av nyhetsretten.

- Det er ikke bare vi som har påpekt det, men også Discovery og andre aktører i det kommersielle aspektet og fotballen. Så vi håper at TV2 forholder seg til den tolkningen som jeg oppfatter at alle andre har om nyhetsretten, sier Bjerketvedt.

Fotballpresident Terje Svendsen sier følgende om den betente situasjonen:

- Det politiske her er at dette truer finansieringen av norsk fotball fordi over 50 prosent av inntektene våre er knyttet til mediarettigheter.

- Hevntanker neppe et sunt utgangspunkt

Forrige uke sa sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen, følgende til Nettavisen på spørsmål om FotballXtras nysatsing var en aldri så iten hevn for tapet av rettighetene til Eliteserien:

ALDRI TATT NOEN TIL RETTEN: - Både NRK og VGTV har brukt nyhetsretten til å vise klipp fra våre sendinger. Vi har hatt diskusjonen flere ganger, men aldri tatt noen til retten, sier Vegard Jansen Hagen i TV 2.

- Hevntanker er neppe et sunt utgangspunkt for et TV-program, så FotballXtra bør nok heller anses som en kjærlighetserklæring til norsk fotball. Etter 25 år sammen nekter vi å slippe taket og vil fortsette å være en del av dekningen av norsk fotball på alle nivåer. Tre timer FotballXtra direkte blir kjernen i satsingen, sier han til Nettavisen.

- Møter TV 2 seg selv i døra nå?

- Både NRK og VGTV har brukt nyhetsretten til å vise klipp fra våre sendinger. Vi har hatt diskusjonen flere ganger, men aldri tatt noen til retten. I FotballXtra vil vi forholde oss til praksis etablert blant nyhetskringkasterne. Det er grunn til å forvente at VGTV og Discovery, som nå er partnere, vil akseptere at vi bruker nyhetsretten på samme måte som VG tidligere har brukt den på våre sendinger, sa Jansen Hagen.

Discovery betalte 2,4 milliarder kroner for å kjøpe fotballrettighetene.