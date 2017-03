Fotball Media vurderer å ta TV 2s FotballXtra til retten

ANNONSE

Fotball Media som har solgt rettighetene for Eliteserien til Discovery, er bekymret for at direkte TV-bilder på TV 2s åpne kanaler vil føre til publikumssvikt i Eliteserien.

- Dette gjelder ikke bare eksklusive visningsrettigheter som vi ønsker å beskytte. Dette gjelder også det forhold at det er kamper som spilles og arrangeres samtidig i hovedrunden i Eliteserien, med klubber som jobber hardt for å fylle tribunene med tilskuere. Dersom høydepunktene fra kampene ligger i et studioprogram på en åpen kanal, samtidig som de spilles er ikke dette heldig, sier daglig leder Knut Kristvang til Nettavisen.

Tre timer FotballXtra

TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra som går på en åpen kanal. Samtidig skal Discovery vise målene løpende i Fotball Direkte, men da bak betalingsmur.

Discovery kjøpte rettighetene til Eliteserien og Obos-ligaen for 2,4 milliarder kroner for en seksårsperiode. TV 2 som hadde rettighetene i fjor greide ikke å slå Discovery i budkampen om disse TV-rettighetene.

«Kjærlighetserklæring til norsk fotball»

På spørsmål om nysatsingen til FotballXtra – som har vært sendt på TV2 siden 1992 – er en aldri så liten hevn for tapet av rettighetene til norsk elitefotball for herrer, svarer sportsredaktør i TV 2 Vegard Jansen Hagen freidig:

- Hevntanker er neppe et sunt utgangspunkt for et TV-program, så FotballXtra bør nok heller anses som en kjærlighetserklæring til norsk fotball. Etter 25 år sammen nekter vi å slippe taket og vil fortsette å være en del av dekningen av norsk fotball på alle nivåer. Tre timer FotballXtra direkte blir kjernen i satsingen, sier han til Nettavisen.

SPORTSDIREKTØR: Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Dette mener Kristvang i Fotball Media er problematisk.

- De gjør det underveis i kampene på et format som vi mener ikke er en nyhetssending og på en kanal som ikke har ordinære nyhetssendinger. Det er det som er kjernen i dette og det er på dette området vi har spurt TV 2 om hva de vil gjøre, men som de ikke vil svare på, sier Kristvang.

TV 2 møter seg selv i døra

Situasjonen som har oppstått i forkant av Eliteserie-starten i år ligner det som skjedde i 2014 da C More og TV 2 hadde rettigheten til Tippeligaen. Da protesterte TV 2 mot at NRK brukte nyhetsretten og viste bilder fra Tippeligaen i sine Sportsrevyen-sendinger. Da ønsket TV 2 å få saken rettslig prøvet.

- Møter TV 2 seg selv i døra nå?

- Både NRK og VGTV har brukt nyhetsretten til å vise klipp fra våre sendinger. Vi har hatt diskusjonen flere ganger, men aldri tatt noen til retten. I FotballXtra vil vi forholde oss til praksis etablert blant nyhetskringkasterne. Det er grunn til å forvente at VGTV og Discovery, som nå er partnere, vil akseptere at vi bruker nyhetsretten på samme måte som VG tidligere har brukt den på våre sendinger, sier Jansen Hagen.

Fotball Media sier de har samme holdning til fotballrettighetene nå som de hadde i 2014:

- Vi har den samme holdningen fortsatt. Vi må skille mellom to ting her. Det at NRK og TV 2 bruker bildene i ordinære nyhetssendinger som TV 2 Nyhetene og Dagsrevyen, mener vi er i henhold til det som direktivet er laget for. Men at de definerer nyhetsretten inn i Sportsrevyen på NRK, og FotballXtra, slik TV 2 muligens vil gjøre, mener vi er å tøye grensene, sier Kristvang.

Han utdyper:

- Det nye i år er at TV 2 har satt opp FotballXtra kun for å følge runden og det er der vi er uenige. Vi har ikke endret holdninger siden 2014. Vi kjører den samme prosessen vi gjorde overfor TV 2 som vi gjorde med NRK. Da vi kjørte denne saken mot NRK var de uenige med oss, sier Kristvang.

Spent på hva som skjer på søndag

Knut Kristvang syns det er vanskelig å kritisere et TV 2-tilbud uten at han vet det konkrete innholdet i sendingene.

- Det som er utfordrende med FotballXtra slik vi har hørt rykter om, er at de vil bruke bilder fra kampene som pågår. For det første har det aldri vært gjort før i en slik setting og i et slik programformat. Og for det andre er dette innhold vi har solgt eksklusivt til Discovery.

SATSER PÅ NORSK FOTBALL: Discovery og Jan Erik Aalbu har sikret seg tv-rettighetene til Eliteserien 2017.

- Vil dere forfølge dette juridisk?

- Ja, det må vi vurdere når vi ser det. Vi hadde håpet at vi kanskje skulle få litt mer klarhet i dette før dette kom i gang, men her holder TV 2 korta tett til brystet. Vi må se sendingen først og det får vi ikke før på søndag, sier Kristvang.

- Er TV 2 villig til å forsvare seg rettslig hvis det skulle blir rettssak ut av Discoverys misnøye?

- TV 2 forholder seg i all publisering til gjeldende medielovgiving og presseetikk. Vi har svært lang redaksjonell erfaring i å håndtere nyhets- og sitatrett innenfor gjeldende regelverk, og FotballXtra vil ikke være noe unntak, svarer Jansen Hagen.

