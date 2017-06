Fotballforbundet tar kunstgressgrep

ANNONSE

Formålet med prosjektet er å redusere svinn av gummigranulat fra kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020. I den forbindelse jobbes det med å formidle og utvikle metoder for å holde granulatet på banen.

Gummigranulat er de små svarte kulene som gir støtdempende effekt på kunstgressbaner rundt om i landet.

– Kunstgresset og utviklingen av dette har vært veldig viktig for fotballen, både med tanke på toppen og bredden. Det muliggjør lengre sesonger og fotball også i vinterhalvåret. For oss er det viktig at kunstgresset ikke blir et problem, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

– Vi må klare å løse de miljømessige konsekvensene som kunstgressbanene har, og som stor aktør må vi i NFF ta samfunnsansvar og sørge for at granulaten holder seg der den skal være, nemlig på banen, tilføyer han.

Snøhåndtering hovedkilden

Fotballpresidenten kaller ambisjonen om å redusere svinnet av granulat med 90 prosent de tre neste årene «hårete».

– Men vi mener vi skal klare det, sier Svendsen og påpeker at det allerede er etablert tre pilotprosjekter for å teste ut ulike tiltak for å begrense forbruket og spredningen av de små svarte kulene.

Blant tiltakene som vurderes er etablering av en mur eller et gjerde rundt banene, egne inn- og utganger med rister som fanger opp granulat fra klær og sko, samt et filter i eksisterende drenskummer som samler opp granulat slik at det ikke kommer ut i drensvannet.

På tiltakslisten står også grep relatert til snøbrøyting og vintervedlikehold av banene.

– Hovedårsaken til granulatsvinnet vi opplever i dag er faktisk snømåking. Det å ta hånd om snødeponeringen er faktisk et viktig virkemiddel, påpeker fotballpresidenten

Stor ekstrakostnad

Fotballforbundet mener at granulat fra bildekk har best spilleegenskaper i kraft av sin støtdempende effekt, og det er ikke funnet noen grunn til å advare klubbene mot bruk av såkalt SBR-granulat på utendørsbaner.

Dersom man skulle innføre et forbud mot bruk av SBR, vil det i tillegg bety en ekstrakostnad per kunstgressbane på mellom 600.000-700.000 kroner, viser tall fra NFF.

I kampen for å begrense granulatsvinnet utlyser forbundet nå en konkurranse hvor idrettslag med kunstgressbaner kan være med å konkurrere om ti pengepremier på 30.000 kroner hver. Det blir kåring av vinnere 1. juli og 1. november.

Fotballforbundet oppfordrer også klubbene til i størst mulig grad å gjenbruke oppsamlet granulat på banen, slik at man ikke trenger å etterfylle. Her ligger det en åpenbar økonomisk besparelse.

