Fotballpresidenten: - Midlertitid trener kan lede Norge i neste kamp

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Drøye to måneder etter at Per-Mathias Høgmo forlot jobben som norsk landslagssjef møtte fotballpresident Terje Svendsen pressen på Ullevaal onsdag morgen.

Svendsen kunne fortelle at jobben med å finne Norges neste landslagssjef pågår for fullt, men hevder fremdeles det ikke pågår forhandlinger med enkeltpersoner.

Vil ikke garantere noe

Svendsen kan ikke garantere at en en varig løsning er på plass når Norge møter Nord-Irland i mars.

- Vi sonderer terrenget, snakker med noen kandidater, men er ikke i en fase hvor vi ikke gått i realitetsforhandlinger med noen av kandidatene ennå, sier Svendsen til Nettavisen.

- Om drøye to måneder er det ny kvalik-kamp mot Nord-Irland. Kan du garantere at vi har på plass ny landslagssjef da, eller kan det være en midlertidig trener som leder laget i den kampen?

(artikkelen fortsetter under bildet)



JAKTER NY LANDSLAGSTRENER: Terje Svendsen.

- Jeg garanterer at vi har en løsning, men om den er permanent eller av midlertidig karakter, kan jeg ikke garantere. Vi er opptatt av at vi finner en god og langsiktig løsning, som kan bringe oss inn mot nye mesterskap igjen. Da må vi benytte den tiden vi trenger for å få på plass det.

- Er du trygg på at Norges neste landslagssjef nå er blant kandidatene dere allerede har på blokka?

- Jeg kan ikke garantere eller utelukke noen alternativer. Det vil prosessen nå framover vise. Vi har en håndfull navn på blokka.

Vil ikke kommentere enkeltpersoner

På spørsmål rundt spesifikke kandidater som Bob Bradley, Lars Lagerbäck og Roy Hodgson, setter imidlertid fotballpresidenten seg på bakbeina.

- Det er umulig for meg å kommentere noen kandidater i denne prosessen her, sier Svendsen.

- Har prosessen med å ansette ny landslagssjef vært mer krevende enn dere håpet?

- Jeg forventet at det kom til å bli en krevende prosess, og det er en krevende prosess.

Norge åpnet VM-kvalifiseringen svakt under Per-Mathias Høgmos ledelse og tapte kampene mot Tyskland, Aserbajdsjan og Tsjekkia.

Norges eneste trepoenger kom mot San Marino, som ble slått 4-1 på Ullevaal i oktober.