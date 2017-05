Fotballpresidenten om FIFA-brevet: - Uakseptabelt med sosial dumping

ANNONSE

Onsdag kunne Nettavisen fortelle at FIFA-president Gianni Infantino i et brev til flere av de nordiske fotballforbundene innrømmer at det har vært brudd på menneskerettighetene under byggingen av Zenit Arena, samt at han bekreftet bruk av arbeidere fra Nord-Korea i byggingen av VM-stadionet.

Les også: FIFA i brev til NFF: Innrømmer bruk av arbeidere fra Nord-Korea

Det norske fotballmagasinet Josimar avdekket de kritikkverdige forholdene i en stor reportasje tidligere i år. Arbeidsforholdene for arbeiderne beskrives som slavelignende med elendige boforhold, samt lave eller manglende lønninger.

Sendte brev



Reportasjen fikk Norges fotballpresident, Terje Svendsen, til å reagere. Sammen med flere av de andre nordiske fotballandene forfattet han et brev som ble sendt til FIFA-president Gianni Infantino.

Svarbrevet fra Infantino ble først omtalt av danske Ekstra Bladet.

- For det første er jeg veldig glad for at FIFA reagerer kjapt på det brevet vi sendte. Brevet fra FIFA er en detaljert redegjørelse for at de tar grep og tar problemstillingene knyttet til sosial dumping på alvor, sier fotballpresident Terje Svendsen til Nettavisen.

- Sosial dumping er dessverre et internasjonalt problem, som vi også har i Norge. Å følge opp at det ikke skjer i forbindelse med å bygge slike anlegg er et svært utfordrende arbeid da det er mange lokale entreprenører. Derfor er det kjempeviktig å ha gode kontrollmekanismer, sier Svendsen før han slår fast:

- Sosial dumping er uakseptabelt.

RUSSLAND-VM: Fotball-VM i 2018 arrangeres i Russland. Her er FIFA-president Gianni Infantino avbildet med blant annet Russlands president, Vladimir Putin.

Nye kontroller



Disse kontrollmekanismene hevder FIFA nå å ha innført. I brevet til de nordiske fotballforbundene står det blant annet at FIFA har innført et overvåkningssystem der det hvert kvartal er kontroller ved byggeplassene for VM-stadionene til Russland-VM.

I september og november 2016 ble det oppdaget flere brudd på menneskerettighetene ved byggeplassen for Zenit Arena i St. Petersburg. Bruddet gjaldt arbeidernes sikkerhet, helse, utbetaling av lønn, samt bosituasjon.

I tillegg bekrefter FIFA at det har vært flere dødsfall på byggeplassen.

I brevet som flere av de nordiske fotballforbundene har mottatt fra FIFA-president Gianni Infantino står det blant annet «at antallet brudd ved byggeplassen til Zenit Arena i St. Petersburg var relativt høyt sammenlignet med andre FIFA VM-stadioner».

Infantino skriver videre at etter disse funnene ble gjort, valgte FIFA å utvide kontrollene ved byggeplassene. De nye kontrollene stiller strengere krav og undersøker bruken av nordkoreanske arbeidere nærmere. I tillegg blir også bostedet til arbeidere som bor utenfor området til byggeplassen undersøkt i de nye kontrollene.

- Vi må stole på at FIFA har fokus på det og at de gjennomfører kontroller fremover, sier Svendsen.

- Jeg er veldig glad for at FIFA nå i svarbrevet nevner at den førstefasen man gjennomgår i forbindelse med tildelingen av fremtidige mesterskap nå også vil inneholde gjennomgang og betingelser knyttet til menneskerettigheter og arbeideres rettigheter. Dette er noe vi har tatt opp med FIFA på flere arenaer, fortsetter han.

Svendsen sikter til at FIFA stiller nye krav for tildelingen av fotball-VM i 2026. Der vil oppfylling av menneskerettighetene være blant kravene som stilles til arrangørene.

ZENIT ARENA: Zenit Arena i St. Petersburg vil bli brukt under prøve-VM i 2017 og VM i 2018.

Varsler samtaler



Brevet fra Infantino er datert 22. mai, bare seks dager etter at det opprinnelige brevet fra de nordiske fotballforbundene ble sendt.

Svendsen forteller at han ikke har rukket å diskutere svarbrevet med de andre nordiske fotballederne, men varsler at det kommer til å bli samtaler.

- I alle fall noen av oss kommer til å møtes neste uke, og da kommer vi helt sikkert til å ta en prat rundt det, sier Svendsen.

Den norske fotballpresidenten var nylig til stede på FIFA-kongressen i Bahrain. Han forteller at tematikken i brevet ikke ble diskutert i Bahrain, men at Norge tidligere har tatt opp temaet, blant annet ved et FIFA-møte i London i mars.