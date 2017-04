Fotballpresidenten reagerer på avsløringer før VM i Russland: - Uakseptabelt

ANNONSE

HELSINKI (Nettavisen): Fotballmagasinet Josimar avslørte i sin siste utgave at 110 nordkoreanske arbeidere har blitt brukt i byggingen av Zenit Arena i St. Petersburg, en arena som skal brukes under fotball-VM neste år.

Nordkoreanerne omtales av internasjonale eksperter som slaver og gisler, og en nordkoreansk arbeider ble funnet død i en shipping-container utenfor arenaen. Saken har fått bred internasjonal omtale, og fotballpresident Terje Svendsen reagerer sterkt på opplysningene som har kommet fram.

- Vi tok opp dette på nordisk møte i går (tirsdag, red. merk) og vi ble enige om at det som har kommet fram ikke er i tråd med våre holdninger i Norden, så vi kommer til å gjøre en henvendelse til FIFA og be dem om å ta kontakt med Russland og understreke at dette er uakseptabelt, sier Svendsen til Nettavisen, da vi møtte ham på UEFA- kongressen i Helsinki denne uka.

De nordiske landene har besluttet å sende et brev til FIFA om sine bekymringer rundt det som har kommet fram i Russland, og NFF vil være åpne om hva de skriver i brevet og antyder sågar overfor Nettavisen at brevet kan bli offentliggjort på NFFs hjemmesider.

Da Svendsen møtte FIFA-president Gianni Infantino på en FIFA Summitmøte den første uka i mars fikk han ikke tatt opp problematikken med arbeiderne i Russland.

- Jeg tok ikke opp akkurat dette spørsmålet, fordi jeg hadde ikke fått informasjonen om det da, men jeg hadde hørt rykter om det og sa at det er viktig at FIFA i de kommende tildelingsprosessene sjekker at menneskerettigheter og arbeideres rettigheter blir en del av kvalifiseringen for å være søker, sier Svendsen.

- Det var også viktig for oss å understreke at de nordiske landene er ekstremt opptatt av det som vi har sett i Russland og Qatar og at vi virkelig tar tak i dette, sier fotballpresidenten.

- Derfor er det gledelig det Ceferin sier i dag på kongressen om å innføre social fair play. Det går rett inn i hjertet på det som er det nordiske verdigrunnlaget.

UEFA-president Aleksander Ceferin og presidenten i Danmarks fotballforbund Jesper Møller sitter i komiteen (Organising Committee for FIFA Competitions) som blant annet skal evaluere fotball-VM i Russland.

- Kan NFF og de nordiske landene gjennom Jesper Møller påvirke det som skjer i Russland?

- Han kan i hvert fall være talerør. Nå er han jo kommet inn i den komiteen som Ceferin leder og det var vi innom på nordisk møte i går. Vi ble enig om at Jesper Møller skal benyttes i sin posisjon i denne komiteen og til å være Nordens røst i denne komiteen, sier Svendsen.

Onsdag denne uken var det som sagt UEFA-kongress i Helsinki, og det var første gang NFFs nye generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen var sammen på en internasjonal fotballkongress. Nettavisen fikk altså der en prat med to av Norges mektigste fotballpersoner.

Bjerketvedt oppsummerer kongressen som foregikk i messehallen Messukesko utenfor Helsinki sentrum som en svært hyggelig opplevelse.

- Det har vært både hyggelig og interessant for meg, både for å se hvordan kongressen gjennomføres og ikke minst er det hyggelig å hilse på mange hyggelige kolleger fra mange fotballnasjoner, sier han til Nettavisen.

NFF-topper: Generalsekretær Pål Bjerketvedt og fotballpresident Terje Svendsen før UEFA-kongressen i Helsinki starter.

Kongressen vedtok UEFA-president Aleksander Ceferins nye reformprogram, som blant annet besto av aldersgrense for styremedlemmer (70 år), maksgrense for hvor mange år man kan sitte i UEFAs styre (maks tre perioder på fire år) og at du må ha et verv i fotballen for å sitte i en UEFA-komité. Hele reformprogrammet ble vedtatt i en samlet votering. Vedtakene som ble gjort var enstemmige.

- Alt ble vedtatt enstemmig her, er det et tegn på demokrati eller det motsatte?

- Jeg syns at det absolutt er et tegn på demokrati, men denne kongressen er jo godt forberedt, selvsagt. Det er en ganske stram regi som du ser for eksempel når de går gjennom hovedpunktene, men alt er jo sendt ut på forhånd så alle detaljene er jo kjent. Det er en voldsom bunke dokumenter som distribueres i god tid før kongressen. Det har vært bra, sier Bjerketvedt.

Terje Svendsen er enig med sin generalsekretær og mener at det viktigste arbeidet foregår i forkant av kongressen der Ceferin innkaller de europeiske forbundene til gruppevise samtaler. Det er der tilbakemeldingene til reformarbeider til Ceferin kommer, sier den norske fotballpresidenten.

Nettavisen snakket med flere representanter på kongressen som ikke var helt fornøyd med at alle forslagene ble vedtatt i én votering, men ingen av dem ønsket å stå fram med navn.

Nordisk tabbe

Forrige gang det var valg i UEFA bommet de nordiske landene på sin strategi da de stilte med to kandidater, Islands Geir Torsteinsson og Norges Ynge Hallén, og ingen ble valgt inn i UEFAs styre.

- Vi var alle enige denne gangen om at vi ikke skal være to som konkurrerer om én nordisk plass, og siden det var Norge og Island som prøvde seg sist, så var det Sverige sin tur denne gangen, sier Terje Svendsen.

Karl-Erik Nilsson fikk flest stemmer av de åtte som ble valgt inn i den mektige eksekutivkomitéen i UEFA (UEFAs styre). Han fikk 50 av 55 mulige stemmer og ble av Aleksander Ceferin senere på dagen utpekt som 1. visepresident.

- Det er et helt annet faglig fokus nå enn det har vært før. Derfor syns jeg at innledningstalen til Aleksander Ceferin var veldig god, den sier mye om god ledelse, åpenhet, inkludering og så videre, og ikke minst det sosiale ansvaret. De reformene som er forventet, de er dokumentert at er kommet godt i gang, sier Bjerketvedt.

Det har for øvrig lenge versert rykter om at den svenske fotballpresidenten Karl-Erik Nilsson var en av arkitektene bak valget av den ukjente sloveneren Ceferin til UEFA-president forrige høst, og at han ville få plassen som UEFAs visepresident som betaling. Dette har blant annet blitt omtalt i en stor artikkel i det norske fotballtidskriftet Josimar fra september i fjor.

Mindre politisk generalsekretær

NFFs forrige generalsekretær Kjetil Siem sluttet i jobben i mai i 2016 og gikk over til en jobb i FIFA som FIFA-president Gianni Infantinos strategiske rådgiver. Tidvis stormet det rundt Siem som mange mente spilte en for stor politisk rolle, blant annet i forbindelse med om han engasjerte seg aktivt i arbeidet med å få valgt Aleksander Ceferin som UEFA-president.

- Din forgjenger (Kjetil Siem, red. anm.) ble betegnet som ganske politisk aktiv, hva slags rollefordeling er det dere to har blitt enig om?

- Det er et bra spørsmål og det er en av oppgavene som Terjes styre gikk løs på for et år siden under fanen God ledelse eller Good Governance. Først og fremst har Terje og jeg en felles forståelse for hva styrets rolle er og hva administrasjonens rolle er, hva presidentens rolle er og hva min rolle som generalsekretær er.

- Var det ikke sånn tidligere?

- Ikke i like klar grad. Det er ingen hemmelighet, sier Bjerketvedt.

Terje Svendsen skyter inn at dette ble tatt opp forrige fotballting der han som nyvalgt president startet arbeidet med god eierstyring for å klargjøre roller, et arbeid de ble ferdige med før de ansatte den nye generalsekretæren.

- Utenfra ble det oppfattet som uklart hvem som hadde den politiske rollen og hvem som hadde den administrative rollen. Det må vi bare erkjenne, sier Svendsen.