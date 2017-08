Fotballtopper dolker hverandre i ryggen: - Dette er et sterkt angrep på meg

Tidligere FIFA-topp Jérôme Valcke er forbannet over Blatters siste angrep, og uttaler seg eksklusivt til Nettavisen.

Den 81-årige Sepp Blatter og andre tidligere FIFA-topper har røket skikkelig i tottene på hverandre den siste uken.

Stridens kjerne er FBI-etterforskningen av Blatters presidentperiode, som til nå har ført til at over 40 fotballbosser, blant dem flere visepresidenter, er anklaget, fengslet og noen av dem dømt for korrupsjon og annen svindel.

Offeret Sepp Blatter

Selv måtte Sepp Blatter gå av som FIFA-president og er utestengt fra all fotball i seks år fordi han hadde betalt penger til UEFA-president Michel Platini uten å rapportere det. Nå forsøker han å fremstille seg som et offer i denne skandalen.

Blatter hevder at han ble forrådt av sin tidligere generalsekretær og høyre hånd, Jérôme Valcke. Det avviser Valcke på det sterkeste i flere oppsiktsvekkende uttalelser til Nettavisen og Ekstra Bladet.

Den tidligere generalsekretæren har tidligere ikke uttalt seg om saken, men når Nettavisen og Ekstra Bladet tar kontakt med ham for en kommentar, blåser han ut.

- Dette er et sterkt angrep på meg. Det er rett og slett latterlig at Blatter anklager meg og sier at han ikke visste noe selv, skriver Valcke.

- For det første, jeg husker ikke denne kontrakten.

- For det andre, ser det ut som kontrakten ble inngått for å beskytte FIFAs interesser.

- For det tredje, jeg har ikke skrevet under på en eneste viktig avtale uten at Sepp Blatter visste om det, sier han.

- Til slutt er jeg forundret over at hver gang noe dukker opp, så har tidligere kolleger selektiv hukommelse og legger all skyld og ansvar over på meg. Jeg skjønner ikke at jeg kunne være femten år i FIFA, hvis jeg virkelig var så forferdelig og all dritt i FIFA skyldes meg, skriver Valcke.

Hemmelig kontrakt

Utgangspunktet for Blatters angrep på Valcke er en artikkel i det tyske magasinet Der Spiegel som sist helg avslørte at FIFAs daværende juridiske direktør, Marco Villiger, inngikk en hemmelig avtale med det amerikanske advokatkontoret Quinn Emanuel, for å forsvare seg mot det som skulle komme i FBI-etterforskningen.

Det spesielle med avtalen er at den ble inngått i 2014, fem måneder før politiet stormet luksushotellet Baur Au Lac i Zürich, der alle FIFA-topper bodde i forbindelse med FIFA-kongressen, som skulle finne sted 27. mai 2015. Syv FIFA-topper ble arrestert i dette raidet, en aksjon som har utviklet seg til den største korrupsjonssaken i idrettens historie.

FIFA ble bokstavelig talt tatt på sengen.

Der Spiegel forteller nå en annen historie. 19. desember 2014, fem måneder før stormingen av hotellet i Zürich, underskrev tre av FIFAs mektigste personer - generalsekretær Jérôme Valcke, finansdirektør Markus Kattner og juridisk direktør Marco Villiger - en åtte sider lang kontrakt med det amerikanske advokatfirma Quinn Emanuel.

Enorme advokatutgifter

Av kontrakten går det fram at FIFA var klar over at FBI og amerikanske justismyndigheter var i gang med etterforskningen og at Quinn Emanuel fikk tusen dollar i timen for å forsvare FIFAs interesser. Av kontrakten går det også fram at de engasjerte advokatene skulle få fly businessklasse når de reiste på FIFAs regning. Totalt har FIFA brukt mer enn 800 millioner kroner på advokatutgifter i de to årene som har gått etter hotellraidet i Zürich.

Nå hevder Sepp Blatter at han aldri har hørt om denne avtalen og at hans tre nærmeste medarbeidere har ført ham bak ryggen.

- Jeg har alltid trodd at det foregikk et internasjonalt komplott mot meg fordi USA ikke fikk VM i 2022, men en intern konspirasjon? Aldri i livet!, uttaler han ifølge den sveitsiske avisen Blick.

- Jeg føler meg forrådt. Det ser ut til at folk i FIFA visste at USA truet oss, men de informerte ikke sjefen, sa Blatter til Blick, da Spiegel avslørte denne avtalen.

- Jeg er lei alle beskyldningene



Jérôme Valcke er tydelig opprørt over Blatters uttalelser og vender tilbake til den omtalte avtalen som ble skrevet i 2014.

- For ordens skyld. Avtalen er laget av Marco Villiger akkurat som alle andre avtaler jeg har skrevet under på sammen med Marcus Kattner i mine år i FIFA.

- Nå er jeg så lei av alle beskyldningene at jeg ikke orker å svare på flere spørsmål om FIFA, avslutter han.

Til Der Spiegel sier Markus Kattner at han heller ikke kan huske at han har skrevet under på kontrakten med Quinn Emanuel, men at han sikkert har skrevet under på den hvis han har fått den forelagt av Marco Villiger.

Marco Villger har ikke svart på anklagene. Han er den eneste av de fire som fortsatt jobber i FIFA og er i dag FIFAs visegeneralsekretær.

Blatter, Valcke og Kattner er alle utelukket fra fotballen, blant annet fordi det ble avslørt at de tilsammen fikk mer enn 500 millioner kroner i bonus etter VM i Brasil i 2014.