Fra antiklimaks til fyrverkeri på Lerkendal: Bendtner leverte for Rosenborg

ROSENBORG - ODD 3-0:

LERKENDAL (Nettavisen): Helgen hele fotball-Norge har ventet på siden cupfinalen har endelig kommet og Tippe… Eliteserien(!) er endelig igang igjen. Det skortet derfor ikke på store anledninger denne søndagen. Med første serierunde, toppkamp og et hjemmelag som denne sesongen feirer 100-årsjubileum.

Alt lå til rette for en skikkelig pangstart for tittelrivalene, men det ble et antiklimaks av en førsteomgang. Heldigvis var det ingen indikasjon på det som skulle komme.

Anledningen ble kanskje litt for stor i starten for hjemmelaget fordi det var gjestene som styrte det meste. Rosenborgs høyreside høstet lovord fra samtlige i fjor, men i starten på Lerkendal var det Espen Ruud som var farligst fra sin høyreside.

Samtidig evnet bortelaget å stresse Rosenborgs midtforsvar. Blant annet da Skjelvik feilberegnet en ball og Occean kom seg løs innenfor Rosenborgs 16-meter. I duell med Gersbach falt Odd-spissen, men dommer Tore Hansen valgte å ikke blåse.

Tafatt RBK

Det tok nærmere 20 minutter før Rosenborg klarte å etablere noe særlig spill inne på Odds halvdel og det store spørsmålet før kampstart var selvsagt om Eliteseriens mest omtalte mann, Nicklas Bendtner, skulle starte kampen. Det gjorde han, men dansken var lite involvert i starten av førsteomgang.

Litt etter litt begynte klassen å vise seg. Noen fine nedtak, retningsbestemte mottak og en frekk tunnel viste litt av klassen Bendtner innehar og hva som var i vente. Men det ble med det, for bortelaget fortsatte å ha regien på Lerkendal, ut førsteomgang i det minste.

Trønder-publikummet begynte å vise sin frustrasjon og spesielt gikk det ut over dommer Tore Hansen. Rosenborg-spillerne var gang på gang for sene i dueller og pådro seg frispark imot. Og når Odd får flere frispark-forsøk etter hverandre blir duoen Espen Ruud og Oliver Occean livsfarlige.

Omgangens største sjanse kom etter 35 minutter, til bortelaget da førstnevnte slo inn og sistnevnte, med et halvtliggende volley-forsøk, prøvde å styre frisparket inn. Dessverre for bortelaget sneik ballen seg like utenfor Andre Hansens stolpe.

Det skulle ta hele 43 minutter før hjemmelaget våknet skikkelig, og selvfølgelig var det trioen Bendtner, Jensen og Helland som sto for underholdninga. Et kombinasjonsspill førte til flere farlige innleggs-situasjoner og til slutt endte ballen opp hos Jevtovic som dro av en mann, men den innlånte vingen klarte ikke å sette ballen i mål fra fem meter.

Da Odd ikke klarte å være effektive med sitt lille overtak i førsteomgangen gikk lagene til pause med 0-0. Det angret nok telemarkingene på.

Slo tilbake

Det var tydelig at Kåre Ingebrigtsen var lite fornøyd med omgangen. Rosenborg byttet nemlig ut en lite heldig Alex Gersbach med Johan Lædre Bjørdal i pausen. Om det var byttet som gjorde vites ikke, men Rosenborg våknet skikkelig. De regjerende mesterne anført av den kjente høyresiden med Pål Andre Helland i spissen slo inn til?

Du gjettet riktig. Nicklas Bendtner, selvsagt.

Bendtner steg til værs som om han aldri har gjort annet og plasserte headingen kontrollert i motsatt side. Da tok det virkelig av på Lerkendal.

Bare noen minutter senere ble høyresiden igjen for sterk for Odd da et innlegg fra Mike Jensen, ved hjelp av en Odd-forsvarer, ble flikket inn mot bakre stolpe. Der klarte keeper Rossbach, på mystisk vis, å «hjelpe» ballen videre inn i nettet. På to minutter avgjorde nærmest Rosenborg toppkampen på Lerkendal.

Odd klarte aldri å svare på tiltale og kaos herjet i bortelagets bakre rekker etter kalddusjen. Flere rare involveringer preget kampen og Rosenborg fyrte opp et heltent hjemmepublikum ved å slippe seg skikkelig løs.

En annen debutant, Milan Jevtovic, ville også presentere seg for de drøyt 16 000 oppmøtte. Han driblet seg ned langs sin venstreside, skjærte inn og plasserte den i vinkelen bak en forfjamset Rossbach i Odd-buret. Da blir man selvsagt byttet ut til stående applaus på Lerkendal, i sterk kontrast til stemningen i førsteomgang. Dermed sto det 3-0 på måltavla etter bare 20 minutter av den andreomgangen. Resten av omgangen ble en parademarsj for de regjerende mesterne.

GOD: Milan Jevtovic spilte en god kamp for Rosenborg.

Store skifter

Rosenborg har siden fjoråret endret kraftig på sitt serievinnende mannskap. Ut har Jonas Svensson, Holmar Örn Eyjolfsson og ikke minst fjorårets toppscorer Christian Gytkjær forsvunnet, samtidig som trønderne har hentet «hjem» Vegar Eggen Hedenstad fra utenlandsopphold, forsterket vingen med Milan Jevtovic, som i fjor var på utlån til Bodø/Glimt, på lån samt hentet Birger Meling fra Stabæk.

I tillegg har de forsterket midtbanen med Marius Lundemo fra Lillestrøm og som sagt signert, mannen som omtales desidert mest i norsk fotball, Nicklas Bendtner som skal lede trønderne mot klubbens tredje strake seriemesterskap.

Dag-Eilev Fagermo sine menn endte fjor årssesongen på en sterk tredjeplass og flere eksperter har tippet, f ør sesongen, at telemarkingene vil kjempe i toppen i år.

Odd har vært hakket mer beskjedne på overgangsmarkedet, men Skiens-laget har sikret seg Pape Patè Diouf fra Molde og midtbanespilleren Martin Broberg som kom fra svenske Örebro før sesongen, mens Ole Jørgen Halvorsen har dratt til Sarpsborg 08.

Eliteserien

Den største overgangen er likevel noe helt annet. Norsk fotballs øverste divisjon har gjennomgått en drastisk endring fra konseptet kjent som Tippeligaen til helgens debutant Eliteserien.

Endringen innebærer blant annet en ny logo, ny inngangsmusikk og et felles motto i: Lidenskap og fellesskap. I tillegg spilte Rosenborg og Brann forrige onsdag en «Mesterfinale». Kampen som setter igang fotballsesongen er den mellom forrige års seriemester og cupmester. Siden Rosenborg ble historiske med «the double» to år på rad gikk den æren til fjorårets overraskende serietoer Brann. Akkurat som i dag ble forskjellen synlig og Rosenborg innkasserte sesongens første trofe allerede før sesongen var skikkelig igang.

Rosenborgs neste mulighet for å hente hjem tre pinner blir mot nyopprykkede Sandefjord på bortebane allerede til onsdag. Hvalfanger-laget tapte sin debut 2-1 borte mot Lillestrøm etter å ha ledet helt til det 88 spilleminutt.

Gjestene Odd møter også et nyopprykket lag når de tar imot Kristiansund på hjemmebane. Det blir deres mulighet til å rette opp inntrykket etter en grusom omgang. Sistnevnte tapte sin første kamp 0-1 på hjemmebane mot rival Molde.

PS: Hvem som ble kåret til banens beste på Lerkendal kan du gjette helt på egenhånd.

