Fransk toppscorer frir til Barcelona

Stjernespissen Alexandre Lacazette har nettopp sagt han vil forlate Lyon, noe mange storklubber vil reagere på. Men Lacazette har hovedsakelig kun Barcelona i tankene.

AS skriver at franskmannen uttalte til Canal Football Club at han er klar til å forlate Lyon.

- Nå i sommer vil bli det riktige tidspunktet for meg til å skifte beite og oppleve noe nytt. Jeg håper det vil dukke opp noen gode muligheter for meg denne sommeren, skal Lacazette ha sagt ifølge AS.

Den franske storspilleren har sagt at det frister svært mye å spille i Barcelona.

- De er en veldig stor klubb og de har utenomjordiske spillere i angrep. Det ville vært en drøm å få spille med dem, men jeg skal ikke si at jeg kommer til å ta plassen fra Luis Suarez. Men jeg ville likt å spille for Barca en vakker dag, tilføyer Lacazette.

Lyon sa i fjor sommer at de hadde avslått et bud fra Arsenal på 35 millioner euro, for superspissen. Barcelona skal også ha vist interesse, men valgte å gå for tidligere Valencia-spiss Paco Alcácer.

Lacazette har scoret 18 mål i Ligue 1 hittil denne sesongen. Kun Edinson Cavani står oppført med flere fulltreffere (22 mål).

