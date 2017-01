Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Hei, folkens.

Nettavisen følger overgangsvinduet direkte i vårt livestudio, men som vanlig vil vi her presentere en mer oversiktlig gjennomgang av de engelske avisene i den daglige ryktesakene.

Vi starter i Manchester, der United ifølge The Sun skal ha tilbudt Atletico Madrids Antoine Griezmann (25) 220.000 pund i uka for å komme til klubben. Det er samme lønn landsmann Paul Pogba har i dag. Klubbene skal ifølge The Sun ikke være enig om pris, og Atletico virker bestemt på å ikke slippe ham for et øre mindre enn utkjøpsklausulen på 86 millioner pund.

Samtidig skal United være klar til å by 32,5 millioner pund for Roma-forsvarer Kostas Manolas. Dette som en følge av at overgangen for Benficas svenske Victor Lindelöf falt igjennom, skriver The Sun.

Tidligere Manchester United-profil Patrice Evra (35) skal ifølge Calciomercato ha innledet forhandlinger med West Ham og nettopp United angående en mulig overgang i januar. Rio Ferdinand hintet også nylig på sin Instagram-profil om en Evra-overgang til United.

West Ham skal videre ha sett seg ut Celtics spiss Moussa Dembele som et overgangsmål i januar. Londonklubben skal være villig til å by 20 millioner pund for 20-åringen, skriver Goal.

Chelsea skal fortsatt være i forhandlinger med Atalanta om en potensiell overgang for 20-åringen Franck Kessie. Men trolig blir det ikke noe av før tidligst til sommeren, skriver Guardian.

Arsenal-manager Arsene Wenger skal være ute etter Torino-spiss Andrea Belotti, men - surprise surprise - franskmannen skal være bekymret for prislappen på 23-åringen. Ifølge The Sun ligger denne på 50 millioner pund.

Bayer Leverkusen slår tilbake mot ryktene om at Javier Hernandez kan være på vei bort. Ifølge klubben har de ikke mottatt noen bud fra Chelsea på spissen, skriver Talksport.

Liverpool kommer trolig til å selge den 23 år gamle forsvarsspilleren Tiago Ilori til Reading for 3,75 millioner pund i januar, skriver Liverpool Echo.

Liverpool kobles stadig til Southamptons José Fonte. Nå skal midtstopperen ha bedt om å bli solgt, skriver BBC.

Stoke-spiss Bojan skal være lysten på et klubbskifte for å sikre seg mer førstelagsfotball, skriver Stoke Sentinel.

John Obi Mikel har preget ryktebørsen de siste dagene. Torsdag ble den 29 år gamle Chelsea-spilleren klar for kinesiske Tianjin. Mikel skal ha fått en ukelønn på rundt 140.000 pund, som tilsvarer omtrent halvannen million kroner. Det gir en årslønn på opp mot 80 millioner kroner. Noen i Kina som trenger fotballtjenestene til en halvdårlig sportsjournalist fra Nettavisen?

Til slutt tar vi med en nyhet fra vår hjemlige liga: Glimts Fitim Azemi innrømmer at han vil bort, og røper at Glimt allerede har avslått et millionbud fra en navngitt klubb.

God helg!