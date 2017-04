Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Chelsea skal være utålmodige når det kommer til Diego Costa, noe som kan ende med at spissen blir solgt til sommeren. Sluggeren krever nemlig en lønnsøkning og tjener allerede rundt 150.000 pund i uka på Stamford Bridge. Det at Costa til stadighet kobles med kinesiske Tianjin Quanjin, og en ukelønn på 650.000 pund, gjør det det vanskelig å komme opp med et tilbud som frister, melder Daily Mail og London Evening Standard.

Tidligere Manchester United-trener Rene Meulensteen mener at hans gamle klubb bør be om å få Gareth Bale i retur, om Real Madrid gjør et framstøt mot keeper David De Gea i sommer, melder Talksport.

Manchester City ønsker seg Leonardo Bonucci fra Juventus, men skal vi tro Telegraph, må den lyseblå klubben sette ny overgangsrekord for en forsvarer for å kunne sikre seg den solide midtstopperen på 29 år.

Manchester City-unggutten Enes Unal er ønsket av Lazio, etter å ha imponert stort på lån hos Twente i Nederland, skriver The Sun.

Arsenal-manager Arsène Wenger skal føle seg trygg på at londonklubben vinner kampen om den meget ettertraktede backen Sead Kolasinac fra Schalke 04, ifølge Mirror. Kolasinac står uten kontrakt etter sesongen.

Arsenals Carl Jenkinson står på ønskelisten til nyopprykkede Brighton. Newcastle ønsker også spilleren og Jenkinson har fått beskjed om at han kan finne seg ny klubb til sommeren, melder The Mirror.

Chelsea-helten John Terry har blitt koblet med West Bromwich Albion, men en spørreundersøkelse viser at klubbens supportere mener dette ville vært en dårlig avtale for klubben, ifølge Birmingham Mail.

Manchester United håper å hente tilbake Michael Keane fra Burnley og stopperen er åpen for en retur til gamleklubben, melder Sky Sports.

Kylian Mbappe har imponert de fleste denne sesongen og ifølge franske RMC har Chelsea-manager Antonio Conte gitt sine sjefer beskjed om at klubben bør gjøre sitt ytterste for å sikre seg Monaco-spilleren. Det meldes om en overgangssum på rundt 130 millioner euro.

United skal også følge situasjonen til PSG-profilen Blaise Matutidi nøye, ifølge Le Parisien. Det er ventet at midtbanemannen forlater PSG etter sesongen og har United-kjenningen Mino Raiola som agent.

Tottenham vurderer et bud på Marseille-vingen Florian Thauvin, selv om franskmannen floppet sist han var på balløya, i Newcastle. Spurs-sjef Mauricio Pochettino skal, ifølge RMC, ha forhørt seg med både Newcastle og landsmannen Marco Bielsa om den franske kantspilleren.

