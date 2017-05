Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Chelsea-sjef Antonio Conte skal angivelig ha store planer om å styrke laget i løpet av sommeren og Daily Telegraph melder at italieneren har rundt 200 millioner pund til rådighet for å gjøre den jobben. Høyt på ønskelisten over nye spillere skal Monaco-profilen Tiemoue Bakayako stå, ifølge samme avis. Prislappen skal være på 42,7 millioner pund.

Conte håper også å beholde Eden Hazard. Belgieren har blitt koblet med Real Madrid, men Chelsea vil nå gi stjernen lovnader om at laget skal bygges rundt ham i mange år framover. Chelsea håper dette gjør at 26-åringen signerer en ny kontrakt, skriver London Evening Standard.

Monaco skal ha takket nei til et bud fra Liverpool på den spennende unggutten Kylian Mbappé. De røde skal etter sigende ha lagt inn et bud på rundt 75 millioner euro for 18-åringen, men skal vi tro spanske Marca så håper Monaco på å få rundt 100 millioner euro for vidundergutten.

Manchester United jakter ny keeper og Benficas Ederson skal være et hett alternativ. 23-åringen blir sett på som en mulig erstatter for David De Gea, som kan forsvinne til Real Madrid, ifølge Manchester Evening News.

Jan Oblak blir også nevnt som en mulig ny sisteskanse på Old Trafford. Atletico-keeperen vil i så fall koste rundt 40 millioner pund, ifølge Star.

Manchester City skal være villig til å selge den lovende Kelechi Iheanacho, samt Nolito, for å gjøre plass til Arsenals Alexis Sanchez i dette sommervinduet, skriver Daily Express.

West Ham og Bournemouth ønsker Jermain Defoe, men spissen blir ikke billig. Defoe kommer til å kreve 100.000 pund i uka, samt en signeringsbonus på 6 millioner pund av sin neste klubb, skriver London Evening Standard. Defoe kan gå «gratis» fra Sunderland i sommer.

Crystal Palace er en tredje klubb som jakter Defoes signatur og håper at Sam Allardyce, som jobbet med Defoe i Sunderland, kan være mannen som kan overbevise spissen om å velge Palace, melder The Sun.

Den samme Allardyce ønsker for øvrig også å sikre seg Manchester City-backene Gaël Clichy og Bakary Sagna, ifølge The Sun.

Chelsea ønsker å hente tilbake Romelu Lukaku fra Everton og de blå fra Liverpool vil ha unggutten Tammy Abraham som en del av en slik avtale. Abraham imponerte på lån i Bristol City denne sesongen. Det er Daily Mail som skriver at Everton ønsker seg den unge spissen.

Ronald Koeman og Everton vil også ha en ny keeper og har sett seg ut Jordan Pickford fra Sunderland. Han vil trolig koste de blå rundt 15 millioner pund, ifølge Newcastle Chronicle.

Arsenals Olivier Giroud skal være klar til å forlate londonklubben i sommer, for å få mer spilletid fram mot VM i 2018, ifølge Mirror.

Middlesbrough rykket ned fra Premier League nå i vår, men klubben ønsker ikke å selge kaptein Ben Gibson, til tross for angivelig interesse fra både Liverpool og Chelsea, melder Daily Mail.

West Ham, Stoke, Southampton og Swansea er alle ute etter Leeds' toppscorer Chris Woods. Han vil koste rundt 20 millioner pund, ifølge The Sun. Wood banket inn 27 ligamål i The Championship denne sesongen.

Chelsea og Tottenham ser ut til å snyte Liverpool for to potensielle signeringer i sommer. Chelsea skal være nær en avtale for Virgil van Dijk fra Southampton, mens Tottenham ser ut til å sikre seg backen Ryan Sessegnon fra Fulham. Daily Express står bak dette ryktet.

Burnley kommer til å kreve mer enn 25 millioner pund for Michael Keane, hvis han skal selges til Manchester United. Old Trafford-klubben har nemlig en klausul som gjør at de har rett på 25 prosent av en overgangssum for Keane og Burnley vil helst ikke tape penger på dette. Keane gikk i sin tid fra United til Burnley. Daily Telegraph melder dette.

