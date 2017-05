Fredagens Premier League-rykter

ANNONSE

Manchester United føler seg trygge på å sikre Antoine Griezmann i løpet av sommerens overgangsvindu, skriver Independent. Klubben sikter seg inn på å sluttføre forhandlingene i slutten av juni og skal allerede være enig med spilleren om en «meget gunstig» økonomisk avtale.

Daily Mirror hevder på sin side at United må utløse Griezmanns utkjøpsklasul for å sikre seg franskmannen fra Atletico Madrid. Den er på rundt 86 millioner pund, skal vi tro avisen.

Arsenal skal ha tilbudt Alexis Sanchez en ny kontrakt. Det har i lengre tid blitt spekulert i at chileneren kommer til å forlate Arsenal nå i sommer, men londonklubben vil gjøre sitt ypperste for å beholde stjernen. Den nye kontrakten vil gi Sanchez en lønn på 270.000 pund i uka, skriver Daily Mail.

Liverpool har lenge blitt koblet med RB Leipzigs Naby Keita, men ifølge The Times må de røde ut med hele 60 millioner pund for å sikre seg midtbanespilleren som har imponert stort i tysk fotball denne sesongen.

Manchester United-veteran Wayne Rooney skal ha flere tilbud, to av dem er fra Kina, og det kan gi Rooney en lønn på 52 millioner pund over to år, skriver Daily Mail.

Alvaro Morata, som skal være ønsket av både Chelsea og Manchester United, er ifølge Gazzetta dello Sport nå nær ved å bli enig med AC Milan om en overgang verdt 52 millioner pund.

Stoles Marko Arnautovic skal være ønsket av flere stor klubber. Både PSG og AC Milan følger spilleren tett. Østerrikeren kommer til å koste rundt 15 millioner pund, melder The Sun.

West Ham håper å sikre seg Manchester City-spissen Kelechi Iheanacho, ifølge The Sun.

Diego Costa har blitt koblet bort fra Chelsea den siste tiden, men de blå selger kun spissen om en klubb blar opp 60 millioner pund, ifølge The Times.

Monacos Fabinho skal stå på ønskelisten til både Manchester City og Manchester United, men nå skal Champions League-finalist Juventus stå klar med et bud på 23-åringen, skriver Calciomercato.

Troy Deeney står angivelig på ønskelisten til West Bromwich Albion, men klubben må ut med 35 millioner pund for å hente Watford-spissen, melder Birmingham Mail.

Både Leicester og Everton skal også vurdere et bud på Deeney, ifølge Daily Mail.

Barcelona skal ha vist interesse for Manchester Uniteds Ander Herrera, men United ønsker ikke å selge spanjolen, skriver Independent.

Keeper Iker Casillas har blitt koblet med en overgang til Liverpool i spanske medier, men lokalavisen Liverpool Echo melder at de røde ikke er interessert i veteranen.

West Bromwich Albion og Newcastle vil begge gjøre et forsøk på å sikre seg midtbanespilleren William Carvalho fra Sporting Lisboa i sommer, melder Birmingham Mail.

Watford håper å sikre seg den 24 år gamle forsvarsspilleren Omar Colley fra belgiske Gent, skriver Watford Observer.

Everton vurderer å hente inn Cuco Martina på gratis overgang. 27-åringen ble frigitt av Southampton for kort tid siden, ifølge Liverpool Echo.

Nykommer Brighton håper å ta innersvingen på nykommer Newcastle i kampen om å sikre seg spissen Tammy Abraham fra Chelsea. Begge klubber skal ha fått tillatelse til å snakke med spilleren i forbindelse med et lån, melder The Telegraph.

