Fredagens Premier League-rykter

Skal vi tro italienske medier, så skal det være uro internt i Chelsea. Det at manager Antonio Conte valgte å nærmest gi Diego Costa sparken via en tekstmelding skal ha falt ledelsen i klubben tungt for hjertet, melder Gazzetta dello Sport. Conte skal heller ikke være fornøyd med lederne.

Daily Record skriver at Conte skal ha satt en del krav for at han skal fortsette som manager i klubben. Italieneren ønsker blant annet en direkte telefonlinje til eier Roman Abramovitsj, full kontroll over hvem som blir ansatt i trenerteamet og kontroll over klubbens akademi.

På Stamford Bridge skal det også være problemer med å komme til enighet med keeper Thibaut Courtois om en ny kontrakt. Belgieren tjener nå rundt 100.000 pund i uka og har to år igjen av den avtalen. Keeperen ønsker imidlertid en lønnsforhøyning, ifølge The Times.

Everton annonserte kjøpet av Davy Klassen fra Ajax sent torsdag kveld, men det betyr ikke at den blå Liverpool-klubben har trappet ned jakten på Swansea-profilen Gylfi Sigurdsson, skriver Wales Online.

Liverpool ønsker å dra inn rundt 60 millioner pund i spillersalg denne sommeren. Klubben ser for seg å selge Mamadou Sakho for 30 millioner pund, Alberto Moreno for 12 millioner pund og floppen Lazar Markovic for hele 20 millioner pund. Det melder troverdige The Times.

Arsenal skal ha fått et bud på 17,6 millioner pund avslått for Juventus-profilen Juan Cuadrado. Klubben som tapte årets finale i Champions League ønsker hele 30 millioner pund for vingen, skriver The Sun.

Arsenal skal også ha lagt inn et bud på 10,5 millioner pund for Fenerbahçes Simon Kjær. Han er også ønsket av AC Milan og Inter, skal vi tro det tyrkiske nettstedet Turksvoetbal.

Manchester United jakter Inters Ivan Perisic og kroaten skal allerede ha forberedt seg på en overgang. Klubbene har imidlertid ikke blitt enig om noen avtale og prisen skal være på rundt 44 millioner pund, ifølge lokalavisen Manchester Evening News.

Real Madrid skal være tydelige på at de ønsker hele 78 millioner pund for å slippe spissen Alvaro Morata til Manchester United, det til tross for at det meste i avtalen allerede skal være klart, ifølge Independent.

United sluttførte nylig en avtale for svenske Victor Nilsson Lindelöf og ser nå mot en annen Benfica-spiller, Anderson Talisca. 23-åringen skal være verdsatt til rundt 15 millioner pund, melder Daily Mirror.

Manchester City-håpet Patrick Roberts, som var på lån i Celtic sist sesong, nærmer seg et lån i franske Nice, skriver The Sun.

Tottenham er én av flere klubber som ønsker å signere Lazios Keita Balde. Han har en prislapp på 30 millioner pund, ifølge Daily Mirror.

Southampton ønsker å intervjue både Frank De Boer og Mauricio Pellegrino i jakten på en ny manager. Tyske Thomas Tuchel skal angivelig ha takket nei til kystklubben, melder Telegraph og Sky Sports.

Stoke er klare på at de ikke vil selge keeper Jack Butland, men legger til at burvokteren er verd med enn Jordan Pickford som nylig gikk til Everton for en totalpakke på 30 millioner pund, skriver Stoke Sentinel.

Flere klubber i Premier League, blant dem Newcastle, skal ha forhørt seg om Valencia-stopperen Aymen Abdennour, melder Foot Mercato.

PSG skal ha avsluttet sin interesse i Borussia Dortmund-spissen Pierre-Emerick Aubameyang, skriver Goal.com. Grunnen skal være at klubbens nye sportsdirektør, Antero Henrique, mener spissen er for dyr. Aubameyang skal være verdsatt til rundt 61 millioner pund og har også blitt koblet med klubber i Premier League de siste årene.

