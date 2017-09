Fredagens Premier League-rykter

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Ettertraktet stjernespiss avslører framtidsambisjonene.

Real Madrid har fulgt Manchester Uniteds David De Gea i lang tid og nå melder nettstedet Goal.com at den spanske storklubben kommer til å gjøre et nytt forsøk på å hente keeperen neste sommer. Samme nettsted melder også at Real Madrid vil hente Eden Hazard fra Chelsea.

Arsenals Alexis Sanchez kobles også med Real Madrid, men chileneren kommer etter sigende til å takke nei til spanjolene slik at han kan slutte seg til Manchester City neste sommer, skriver Daily Mail.

I tillegg til Sanchez, skal Real Madrid også ha Bayerns Robert Lewandowski, Borussia Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang og Torinos Andrea Belotti på listen over spisser de vurderer å hente inn etter denne sesongen, melder tabloiden The Sun.

Liverpool trenger sårt forsterkninger i det bakre ledd og Lazios Stefan De Vrij pekes ut som en de røde kunne tenke seg å hente, skriver Talksport.

Adrien Silva ble hentet til Leicester fra Sporting i sommer, men spilleren ble registrert for sent og er fortsatt ikke spilleklar for klubben. Leicester-sjef Craig Shakespeare håper å snarlig få en oppdatering på den situasjonen av FIFA og at spilleren kan bli klar, skriver Daily Mail.

Den tyske spissen Timo Werner har blitt løst koblet med Liverpool og nå skal Werner selv ha uttalt at han kunne tenke seg å spille for en større klubb enn RB Leipzig én gang i karrieren, melder tyske Bild. Real Madrid er en annen klubb som har fått øynene opp for tyskeren.

Tottenhams Vincent Janssen ble koblet med West Bromwich Albion i sommer, men endte til slutt opp på lån i Fenerbahçe. Nå skriver Birmingham Mail at WBA aldri kom med noe konkret bud på spissen.

Manchester United skal ha sikret seg den 15 år gamle midtbanespilleren Charlie McCann fra Coventry, skriver Daily Mail.

Mest sette video idag