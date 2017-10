Fredagens Premier League-rykter

Jürgen Klopp og Liverpool jakter vidunderbarn.

Dagens ryktebørs starter hos Arsenal. Londonklubben planlegger angivelig å selge både Theo Walcott og Mesüt Özil allerede i januar. Walcott skal være aktuell for gamleklubben Southampton, mens Özil har blitt koblet med Manchester United, ifølge Daily Express.

Özil, som er på utgående kontrakt i Arsenal, skal imidlertid kun være interessert i United, Real Madrid og Barcelona, skriver Goal.

Franske PSG håper å sikre seg Arsenals Alexis Sanchez etter den inneværende sesongen. Også chileneren er på utgående kontrakt i londonklubben. PSG kan komme til å selge spissen Edinson Cavani for å gjøre plass til Sanchez, melder franske Le Parisien.

Cavani, som tidligere har blitt koblet med en rekke klubber i Premier League, skal være aktuell for Real Madrid, ifølge Don Balon.

Både Tottenham og Liverpool har et ønske om å hente Inters Geoffrey Kondogbia. Han er for tiden på lån i Valencia, skriver Daily Mail.

Liverpool vurderer også et bud på det tyske vidunderbarnet Kai Havertz. Klubbens speidere så 18-åringen i aksjon da han nylig scoret fire ganger i en kamp for Tysklands U19-landslag, melder Liverpool Echo. Havertz spiller til daglig for Bundesliga-klubben Bayer Leverkusen.

Tottenhams Toby Alderweireld har gitt uttrykk for at han trives godt i klubben, selv om han ønsker seg ny kontrakt, opplyser Sky Sports.

PSGs Adrien Rabiot åpner for en overgang til Premier League en gang i framtiden og sier han alltid har vært svak for Liverpool, ifølge RMC.

Tidligere Chelsea-spiller Oscar, nå i Kina, sier at han er åpen for en retur til den blå londonklubben, ifølge London Evening Standard.

Lucas Moura, som tjener til sitt daglige brød i PSG, skal ha blitt rådet av tidligere Chelsea-spiller Alex om å forlate den franske storklubben og heller signere for Arsenal, skriver L’Equipe.

Tyrkiske Fenerbahçe skal være interessert i å få til en overgang for Manchester United-spilleren Daley Blind, melder Talksport.

Tidligere Arsenal-stopper Thomas Vermaelen sier at Barcelona nektet ham fra å signere for Everton i sommer, skriver The Sun.

