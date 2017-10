Fredagens Premier League-rykter

Det er bevegelser hos de store klubbene.

Vi kan begynne dagens ryktespalte i Manchester, der Manchester United ifølge The Sun skal være svært interessert i å kjøpe Danny Rose fra Tottenham. Avisen hevder United er villig til å by 50 millioner pund for 27-åringen i januar.

Men det stopper ikke der. Stjernespissen Harry Kane skal ifølge The Sun også være på ønskelisten til Manchester United. Den engelske avisen hevder torsdag at José Mourinhos lag står klare til å by svimlende 170 millioner pund (ca 1,7 milliarder kroner) for å sikre seg Kane.

Mourinhos idé, ifølge en United-kilde The Sun har snakket med, skal være å bruke Kane sammen med med Romelu Lukaku på topp for United. Dette skal portugiseren mene at kan gjøre United til en av Europas stormakter igjen. Les mer her.

Uniteds naborivaler Manchester City skal også være ute etter å forsterke laget i det kommende overgangsvinduet. Arsenals Alexis Sanchez, som har en kontrakt som går ut til sommeren, skal fortsatt være hovedmålet for Pep Guardiola i januar. Ifølge The Mirror ventes City å by 20 millioner pund for å hente chileneren i januar.

Liverpool og Arsenal går også mot et travelt vindu. Begge klubber skal nemlig ha ambisjoner om å kjøpe Thomas Lemar fra Monaco, skriver Daily Mirror. Men trolig skjer det ingenting før neste sommer.

Chelsea skal være ute etter Røde Stjernes ghanesiske angrepsspiller Richmond Boakye, skriver Daily Mail. Nå skal de kikke nærmere på ham i neste ukes Europa League-oppgjør mot Arsenal.

PSGs midtbanespiller Grzegorz Krychowiak, som nå er på lån hos West Bromwich, kan bli permanent klar for den engelske klubben i januar om partene kommer til enighet, skriver Le10Sport.

Leicester skal være interessert i å hente tidligere Manchester City- og Arsenal-back Bacary Sagna i januar, skriver Leicester Mercury. 34-åringen er nå kontraktsløs.

Og til slutt:

Tidligere Everton-, Manchester United- og Sunderland-manager David Moyes skal ifølge The Sun være interessert i å bli ny Skottland-manager.

God helg!

Mest sett siste uken