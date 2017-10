Fredrikstad klarte ikke å nærme seg trygg grunn

Fredrikstad klarte ikke å skaffe seg luke til nedrykksplasserte Elverum tirsdag. Hjemme mot Ull/Kisa ble det 1-2-tap i 1. divisjon.

FFK lå før kampen på kvalifiseringsplassen og trengte tre poeng for å komme spille seg opp i ryggen på Kongsvinger på plassen foran.

Det klarte laget ikke. Dermed er det stadig kun to poeng ned til Elverum på direkte nedrykk.

Hjemmelaget startet kampen forholdsvis bra tirsdag, men kom under etter 27 minutter da en corner ble slått på bakre stolpe. Der dukket Emmanuel Troudart opp og headet ballen i mål fra nærmest død vinkel.

Etter pause kom tidligere FFK-spiller Nicolay Solberg inn for Ull/Kisa, og etter kun fem minutter på banen dukket vestfoldingen opp og headet inn 2–0. Også det målet kom etter en corner som ble slått på bakre stolpe.

Hjemmelaget kastet folk fremover i sluttminuttene i et håp om en redusering og fikk en stor mulighet da Sanel Kapidzic fikk sjansen på hodet etter et innlegg, men avslutningen gikk like utenfor Stefan Hagerups mål.

Ett minutt på overtid endte ballen i beina på FFK-kaptein Ulrik Flo etter en corner, og 28-åringen satte inn 1–2. Vertene fortsatte å presse på for utligning, men gjestene holdt unna og sikret tre svært viktige poeng.

Resultatet gjør at Ull/Kisa ligger på den siste plassen som gir kvalifisering til neste års eliteserie. Romerikingene har fire poeng ned til Levanger.

(©NTB)

