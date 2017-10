Luis Suárez reddet et fortjent poeng for Barcelona.

ALÉTICO MADRID - BARCELONA 1-1:

Antoine Griezmann så ut til å ha funnet tilbake til godformen da han åpnet sterkt i Atlético Madrids hjemmekamp i La Liga mot Barcelona.

Bare en god Marc-André ter Stegen hindret den franske spissen i å sende vertene foran ved et par anledninger tidlig.

Kontrasten var derfor ganske stor, hvis vi spoler raskt fram til kampens aller siste sekunder. Samme Griezmann var synderen som spilte bort ballen, og ga Barcelona en siste sjanse til å sikre seg alle tre poengene på overtid.

I rein desperasjon sparket Griezmann ned Lionel Messi bakfra like utenfor Atlético Madrid 16-meterfelt. Messi, som hadde skutt et annet frispark i stanga tidligere i oppgjøret, gjorde seg klar igjen.

Argentineren med den giftige venstrefoten fikk et hardt skudd på mål. Heldigvis for Griezmann, og andre med Atlético-hjerte, sto keeper Jan Oblak fjellstøtt bak ballen. Sloveneren holdt forsæket i fast grep.

I første omgang var Saúl Niguez mannen som sendte hjemmelaget foran på Wanda Metropolitano, etter forarbeid av Yannick Carrasco. Målet kom etter 21 minutter, og var ikke ufortjent etter Atlético Madrids friske åpning på kampen.

Etter sidebyttet dreide kampbildet seg mer og mer mot total Barcelona-dominans. Flere ganger var Lionel Messi nær, uten å lykkes helt med avslutningene.

Isteden var det Luis Suárez som reddet et fortjent poeng for Barcelona i 82. spilleminutt. Innlegget fra Sergi Roberto var perfekt, og Suárez avslutning med hodet var bortimot like velplassert.

Uavgjort ved full tid, etter meget hektiske sluttsekunder, betyr at Barcalona avga poeng for første gang i La Liga denne sesongen.

Sju seirer og en poengdeling gir katalanerne 22 poeng så langt.

Tabelltreer Atlético Madrid er også ubeseiret, men har allerede spilt uavgjort fire ganger på åtte kamper.

Det gir en luke på seks poeng opp til Barcelona øverst på tabellen.

