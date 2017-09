Første poengtap for Inter

Inter måtte nøye seg med 1-1 borte mot Bologna i Serie A. For første gang denne sesongen avga Milano-klubben poeng.

Likevel spratt Inter opp i tabelltopp med sine 13 poeng etter fem runder. Både Napoli og Juventus kan ta seg forbi de blåsvarte med seier onsdag.

Simone Verdi ga Bologna føringen på hjemmebane med en mektig avslutning etter en drøy halvtime.

Et omdiskutert straffespark berget poeng for Inter. Kaptein Mauro Icardi scoret fra 11 meter og sikret ensom tabelltopp inntil videre.

- Vi visste at Bologna er et godt lag. De hadde Napoli i trøbbel i 70 minutter. Men vi vil måle oss mot Juventus og Napoli, og da var dette to tapte poeng, sa Inter-spissen Eder.

Inter hadde vunnet fire strake bortekamper i Bologna. Vertene derimot har ikke vunnet tilsvarende kamp siden 2002.

Napoli møter Lazio, mens Fiorentina venter for Juventus onsdag.

