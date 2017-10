Frustrert Søderlund ble snytt for to mål og en straffe: - Blir selvfølgelig irritert

Alexander Søderlund kan ikke huske sist han ble fratatt to mål i en og samme kamp.

NORGE - NORD-IRLAND 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Alexander Søderlund satte ballen to ganger i nettet da Norge slo Nord-Irland 1-0 på Ullevaal Stadion søndag kveld, men begge gangene ble scoringene annullert fordi medspillere, ifølge dommeren, sto i offside.

Begge avgjørelsene var tvilsomme, og spesielt kokte det for spissen da han på overtid fikk sin andre scoring annullert. Dommeren valgte å blåse av kampen i stedet for å gi Norge 2-0-målet, og etter kampen innrømmer Søderlund at han var frustrert over dommeravgjørelsene.

- Linjedommeren ville ikke vinke

- Du blir irritert, selvfølgelig, når du mener at dommeren gjør feil når du klarer for en gangs skyld å sette den i nettet. Det er litt kjipt, men sånn er det, sier spissen til Nettavisen i pressesonen på Ullevaal Stadion, og innrømmer at han ikke kan huske sist han ble fratatt to mål i en og samme kamp.

Alexander Sørloth sto i offside-posisjon da han mottok ballen ved dødlinjen, før han slo tilbake til Søderlund som plasserte ballen i lengste hjørne.

Det dommer Serhiy Boiko ikke fikk med seg, var at ballen kom fra en nordirsk spiller da den ble sendt til Sørloth.

- Linjedommeren hadde ikke tenkt å ta opp flagget, men det er dommeren som mener jeg er borti ballen når den går til Sørloth, forklarer Søderlund.

- Men jeg er ganske sikker på at det er forsvareren som slår den. Det er utrolig kjipt at det ikke blir mål, men vi vinner kampen. Det er det viktigste.

- Skulle hatt straffe

Søderlunds første nettsus kom da Tore Reginiussen sndret ballens retning på et skudd fra Sander Berge. Keeper Michael McGovern reddet, men på returen var Søderlund på plass og satte ballen i mål.

Scoringen ble imidlertid annullert fordi dommeren mente at Reginiussen sto i offside da han berørte ballen. Tv-bildene viste at det var feil.

- Det er vanskelig for linjedommeren å se, men det er ikke offside. Vi ser hvor flinke Nord-Irland er til å rykke ut, men der har de flaks, sa Kjetil Rekdal, ekspertkommentator i Max.

- Det er forsåvidt grunn til å forsvare linjemannen litt, han ser jo bare en haug med røde trøyer der inne, istemte hovedkommentator Kenneth Fredheim.

På en corner like etter den første offside-situasjonen ble Alexander Søderlund revet ned i feltet. Han mener at han ble snytt for et straffespark.

- Ja, det tror jeg absolutt at jeg ble. Jeg ble holdt veldig, og dommeren ser det også, så han tar tak i det etterpå med spilleren. Han sier ifra, så det er litt kjipt, sier spissen.

Også her fikk han medhold av Max-kommentator Kjetil Rekdal.

- Det er en real brytekamp inni der, det er ikke bare norske spillere som går over ende der inne. Det der er straffespark, sa Rekdal.

- Det er klart det. Søderlund blir revet ned. Han prøver å komme seg løs, og blir revet ned. Det skal dommeren se, tordnet ekspertkommentatoren.

- En krig fra start til slutt

Også spisskollega Alexander Sørloth innrømmer at det ble mye frustrasjon mot slutten av kampen.

- Jeg hadde veldig lyst på det målet. Så blir man litt utålmodig, kanskje. Men sånn er det. Man må ha lyst til å vinne, og lyst til å score. Hvis ikke har man ikke så mye å gjøre utpå en fotballbane, sier Midtjylland-spissen.

Likevel drar han fra Ullevaal Stadion med en god følelse.

- Jeg synes det var en krig fra start til slutt, egentlig, som vi går seirende ut fra. Så det var rett og slett deilig å være utpå der, sier han til Nettavisen.

