Fulham unngikk så vidt hjemmeflause

Stefan Johansen og Fulham sliter hjemme på Craven Cottage. En scoring fire minutter på overtid berget 1-1 mot tabelljumbo Bolton i engelsk mesterskapsserie.

Tom Cairneys hodemål langt ut i overtiden gjorde at Fulham i det minste unngikk et flaut tap på eget gress, men ett poeng var uansett ikke godt nok for et lag med ambisjoner om å gjøre comeback i Premier League.

Lenge så Sammy Ameobis scoring etter 28 minutter ut til å bli oppgjørets eneste.

Fulham har grunn til å være bekymret over sin egen hjemmeform. Johansen og hans lagkamerater har kun vunnet én av sju hjemmekamper i ligaen.

Johansen startet lørdagens kamp på benken. Finnmarkingen kom innpå i det 70. minutt, og på overtid kunne han ta del i gledesscenene da Cairney stanget inn utligningen.

Misset sjansen

Etter 14 kamper ligger Fulham på 12.-plass med sine 19 poeng. Bolton er helt sist med sju poeng.

Både Wolverhampton og Cardiff hadde muligheten til å ta over tabelltoppen fra Sheffield United, men ingen av dem klarte å vinne lørdag. Wolves gikk på et 1-2-tap borte mot Queens Park Rangers, mens Cardiff bare spilte 0-0 hjemme mot Millwall.

Dermed leder Sheffield United mesterskapsserien ett poeng foran Wolverhampton. Det er ytterligere ett poeng ned til Cardiff.

Stopp for Norwich

Norwich røk 1-2 i hjemmemøtet med Derby. Med det stoppet vertenes ubeseirede rekke på åtte seriekamper. Sam Winnall ble matchvinner med sin scoring etter 83 minutter.

Alexander Tettey var ikke i Norwich-troppen. Han er for tiden ute med en skade i leggen.

Hull tar imot Nottingham Forest i lørdagens senkamp. Markus Henriksen er i hjemmelagets startoppstilling, mens Adama Diomande sitter på benken.

Øvrige resultater lørdag: Sheffield W. – Barnsley 1-1, Burton – Ipswich 1-2, Preston – Brentford 2-3, Reading – Middlesbrough 0-2, Sunderland – Bristol C. 1-2.

