Gamst Pedersen i fokus da Tromsø tapte

HAUGESUND - TROMSØ 2-0:

Et stykke ut i søndagens Eliteserie-kamp mellom Haugesund og Tromsø, lagde veteranen Morten Gamst Pedersen straffe til vertskapet.

- Interessant

Etter en tøff duell inne i feltet, pekte dommer Espen Severeide på straffemerket, uten at Pedersen helt skjønte hva dommeren blåste for.

TV-bildene viste at det var Fredrik Pallesen som gikk i bakken etter en nærkamp med den tidligere landslagsspilleren.

- Jeg er selvfølgelig oppgitt over den, sier Pedersen til Eurosport.

- Dommeren klarte ikke helt å forklare meg hva han dømte for. Han sier at jeg river ham ned, og det er jo litt interessant sagt. Det er snakk om en mann på over 100 kilo. Han er en god spiller, men det er noen kilo forskjell på oss, sier Tromsø-profilen videre om straffesituasjonen.

Veteranen føler selv at det var en litt billig straffe,

- Sånn som det er nå kan man egentlig blåse straffe på alt. Han holder jo på å rive av meg shortsen først der, sier Gamst Pedersen.

Filip Kiss omsatte straffen sikkert i nettet.

Vondt ble verre for Gamst Pedersen i andre omgang da han fikk sitt andre gule kort etter 74 minutter og måtte forlate banen.

Like etter utvinsingen sørget Liban Abdi for å gi hjemmelaget 2-0 og sikret dermed tre poeng til Haugesund, som nå står med 22 poeng.

Tromsø ligger fortsatt på nedrykk med sine 14 poeng.

Straffemål



Haugesund vant hele 7-0 mot nordirsk motstand i Europa League-kvalifiseringen tidligere denne uken og kom nok inn i kampen mot Tromsø med stor selvtillit og troen på at det kunne bli mye mål.

17 minutter var spilt av første omgang da vertene fikk straffe. Morten Gamst Pedersen rev Fredrik Pallesen over ende i feltet og dommer Espen Severeide pekte kontant på krittmerket og ga Gamsten gult kort.

Fra elleve meter var Filip Kiss sikker og sendte keeper feil vei.

Det var hjemmelaget som styrte i første omgang på Haugesund stadion, men de klarte ikke å skape de helt store sjansene utover straffen.

Tromsø våknet

Mot slutten kom Tromsø mer med i kampen og fem minutter før slutt fikk Mikael Ingebrigtsen en god mulighet til å utligne.

Kantspilleren ble spilt fint igjennom og kom alene med keeper Per Kristian Bråtveit, men avslutningen gikk like utenfor målet.

Den samme Ingebrigtsen fikk en ny mulighet rett før pause, etter forarbeid av Gjermund Åsen, men denne gangen reddet Bråtveit avslutningen.

Etter 45 minutter sto det derfor 1-0 til hjemmelaget.

Gamsten utvist



Etter hvilen fortsatte Tromsø jakten på en utligning.

I det 49. minutt fikk Thomas Lehne Olsen en god mulighet da han sto umarkert på bakerste stolpe etter et innlegg. Den tidligere HamKam-spilleren avsluttet på mål, men igjen gjorde Bråtveit en god redning.

Bråtveit var også med på notene da Tromsø kontret etter 60 minutter og Gjermund Åsen klemte til og keeperen gjorde en ny god redning.

I det 74. minutt fikk Gamst Pedersen sitt andre gule kort. Han var litt uheldig da han kastet seg fram for å komme først på ballen, noe han også gjorde, men traff Haugesunds Sondre Tronstad i samme slengen.

Veteranen ristet oppgitt på hodet da han tuslet mot garderoben.

Med én mann mer på banen så vertene sitt snitt til å avgjøre kampen med rundt ti minutter igjen å spille. Liban Abdi fikk ballen på midtbanen, tok den med framover, og klinte den herlig i mål fra rundt 25 meter.

2-0 ble sluttresultatet i Hauegsund.

