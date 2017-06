Garcia-rapporten beskriver hvordan Beckenbauer snek seg unna etterforskerne

ANNONSE

Nesten tre år etter at Michael J. Garcias rapport ble levert til FIFA, ble den tirsdag offentliggjort. Innholdet av hele rapporten har blitt holdt strengt hemmelig, men etter at den tyske avisa Bild nylig fikk tak i rapporten og planla å publisere den, valgte FIFA å offentliggjøre den. Innsyn i rapporten og en fullstendig offentliggjøring av rapporten er noe som har blitt etterspurt av journalister siden den ble hemmligstemplet av FIFA.

På FIFAs nettsider stod det at rapporten ble offentliggjort for å sikre «gjennomsiktighet» i organisasjonen. Likevel måtte det altså en lekkasje til for at FIFA skulle offentliggjøre rapporten selv. Garcia-rapporten som er lagt ut på FIFAs nettsider er oppdelt i tre deler. Rapporten kan leses her.

Garcia-rapporten tok for seg tildelingen og søknadene til fotball-VM i 2018 og 2022. Avstemningen der henholdsvis Russland og Qatar fikk de to mesterskapene ble avholdt i Zürich i desember 2010. Siden den gang har det kommet en rekke reaksjoner og beskyldninger om korrupsjon og skittent spill i arbeidet som ledet frem til VM i Russland og Qatar.

Nettavisen har blant annet dekket Russlands spill for å sikre seg VM i en artikkelserie i samarbeid med danske Ekstra Bladet.

Ble etterforsket

Én av de sentrale personene i Garcia-rapporten, er den tidligere fotballegenden Franz Beckenbauer. Mannen som ble regnet som en av verdens beste fotballspillere, satt i FIFAs eksekutivkomité da VM ble tildelt. Beckenbauer var altså én av de 22 mennene som stemte om fotball-VM.

I Daily Mail ble tyskeren beskyldt for å være på det russiske olje- og gasselskapet Gazproms lønningsliste allerede i 2010, noe som ville vært en klar interessekonflikt da Russland var ett av søkerlandene til VM. I rapporten blir disse beskyldningene undersøkt, uten at Garcia klarte å finne noen bevis for at Beckenbauer var Gazprom-ambassadør allerede i 2010. Derimot blir det bekreftet at Beckenbauer jobbet for Russian Gas Society (RGS) fra februar 2012, altså litt over et år etter at VM-avstemningen var gjennomført.

På tross av at det ikke ble bevist at Beckenbauer stod på russernes lønningsliste, endte det likevel med at han ble utestengt fra FIFA i 90 dager. Suspensjonen sørget blant annet at Beckenbauer ikke kunne være til stede i Brasil da Tyskland vant fotball-VM i 2014.

Det skjedde fordi Beckenbauer ikke hjalp til i Garcias etterforskning.

Faktisk viser rapporten at den tidligere tyske fotballstorheten til tider jobbet hardt for å motarbeide Garcia.

21 spørsmål ble til 130



Garcia-rapporten viser at Garcia og hans folk gjentatte ganger tok kontakt med Beckenbauer for å få hans forklaring til rapporten. Tyskeren ble gitt flere tidsfrister til å komme med sin forklaring, men brøt fristene flere ganger.

Samtidig står det i rapporten av Beckenbauer uttalte seg om etterforskningen i media. I et intervju 7. juni 2014 skal Beckenbauer ha sagt at ikke hadde noen intensjoner om å bidra i etterforskningen.

I tillegg til motvilje mot Garcia-etterforskningen, uttalte Beckenbauer seg også negativt om henvendelsene.

Rapporten trekker frem at Beckenbauer klaget i media over at etterforskerne hadde sendt han «omtrent 130 spørsmål». Rapporten gjør det klart at det aldri var i nærheten av å være 130 spørsmål. I stedet hadde Beckenbauer blitt tilsendt 21 nummererte spørsmål.

«Selv om noen av de 21 spørsmålene hadde oppfølgingsspørsmål, var det ikke i nærheten av være den mengden spørsmål Beckenbauer hevdet å ha mottatt», står det i rapporten som ble gjort offentlig tirsdag.

Beckenbauer siteres også på at noen av spørsmålene fra FIFA-etterforskerne skal ha vært irrelevante, «for eksempel hvor gammel var bestemoren din da hun døde?». Rapporten skyter også ned denne påstanden fra Beckenbauer. Både at han ble stilt det nevnte spørsmålet, men også at han skal ha blitt stilt irrelevante spørsmål.

Trodde han ikke trengte å svare

Rapporten vier mye plass til å gå nøye gjennom påstandene som dukket opp fra Beckenbauers hold under arbeidet med rapporten. Tyskeren skal ha sagt at han ikke trodde at han trengte å svare på spørsmålene fra etterforskerne siden han ikke lenger hadde noen offisiell rolle i FIFA.

Beckenbauer satt som nevnt i FIFAs eksekutivkomité da avstemningen ble gjennomført, men trakk seg senere fra denne posisjonen.

Nok en gang svekker rapporten Beckenbauers troverdighet. Spesielt siden Beckenbauer hadde rollen som spesialrådgiver for FIFAs fotballkomité i tiden da etterforskningen pågikk. Denne tittelen stod også i alle brev tyskeren fikk fra etterforskerne.

Beckenbauer skal også ha sagt han ønsket å forklare seg sammen med sin venn og forretningspartner, Fedor Radmann. Radmann var selv et vitne i etterforskningen på det tidspunktet.

Rapporten viser videre til at Beckenbauer etter hvert kom med en uttalelse der han sier at han undervurderte omfanget av saken, og at han vanligvis får hjelp av sine rådgivere i slike saker, men at han ikke fikk involvert de nok i denne saken.