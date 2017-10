Gary Martin klar for tre år i LSK

Gary Martin (27) følte seg ikke ferdig med LSK. Tirsdag signerte han treårskontrakt med Åråsen-klubben. Den engelske spissen gleder seg til gjensynet med LSK-supporterne.

(Romerikes Blad): Martin var på utlån i LSK på høsten i 2016, men etter sesongen signerte han for belgiske Lokeren.

– Jeg dro definitivt fra LSK for tidlig. Da muligheten dukket opp i Lokeren i Belgia, følte jeg det var en sjanse jeg måtte ta. Det gikk aldri slik jeg håpet, og nå er jeg glad for å være tilbake på Åråsen. Det er fantastisk, sier Gary Martin til rb.no.

27-åringen hadde andre alternativer etter at han ble løst fra kontrakten med belgiske Lokeren, men var helt sikker på hvor han ville.

– Jeg kunne fått bedre betalt blant annet på Island, men å score mål mot Vålerenga kan ikke kjøpes for penger. Jeg er ikke ferdig med denne klubben, og ville spille her igjen. Nå er jeg akkurat like spent som da jeg signerte for Middlesbrough som 16-åring, sier Martin.

Under låneoppholdet i LSK i 2016 spilte han ti seriekamper, sju av dem fra start.

På de ti kampene scoret Martin fire mål. På den måten bidro han godt til at LSK berget plassen i fjor. Han scoret utlikningsmålet mot Haugesund (1-1), LSKs andre mål i den avgjørende seieren over Stabæk (2-1) og ledermålet mot Vålerenga på Ullevaal (1-1).

Engelskmannens mål bidro dermed direkte til fire poeng for LSK i kampen for å unngå nedrykk. Han satte også inne 1-0-målet mot Odd på Åråsen, men den kampen snudde Skiens-laget til seier 4-2.

– Målet mitt borte mot Stabæk var det aller viktigste, og kanskje var det ett av mine beste mål også. Det er ikke så ofte jeg scorer med venstrebeinet. Følelsen jeg hadde da jeg feiret med fansen er et minne for livet, sier han med et bredt smil om munnen.

Skal spille i England

I 2018 håper han å bidre med nye LSK-øyeblikk for minneboka.

– For meg kan ikke 1. januar komme fort nok. Jeg er så motivert for å komme i gang med oppkjøringen til sesongen. Ser fram til å bli pisket av treneren som jeg likte godt da jeg var her i fjor. Hans måte å lede laget på liker jeg. Også blir det morsomt å spille for LSK-fansen igjen. De er de beste i Norge, og de har betydd mye for meg, sier han.

Martin lover også at alle vil få se en enda bedre utgave av ham i comebacket på Åråsen.

Denne sesongen har han ikke spilt noen kamper for Lokeren og er nå løst fra kontrakten med klubben. Kristinsson er heller ikke trener i Lokeren lenger. Islendingen fikk sparken etter to kamper denne sesongen.

Hele tiden har han hatt kontakt med LSKs nye sportssjef Simon Mesfin.

– Simon har ikke stoppet og ringe min telefon. Han har vært ofte i kontakt etter at jeg dro. Jeg føler meg veldig velkommen tilbake. De ønsket meg allerede i august, men det var litt for tidlig. Uansett har jeg følt meg sikker på at jeg ville komme til LSK igjen, sier han.

Mesfin sier at det er den måten han ønsker å jobbe på.

– Vi har hatt dialog over litt tid. Det prøver jeg å ha med alle spillerne som forlater oss på et tidspunkt. Man vet aldri nå muligheten åpner seg for en retur. Det skal passe for både klubben og spilleren, og det gjorde det nå, sier Mesfin.

Saken er levert av RB.NO.

Mest sett siste uken