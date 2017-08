Gedigen Solbakken-nedtur: FCK får ikke spille Champions League

Bortemålsregelen ødela for den norske treneren og hans FC København-lag i Champions League-kvaliken mot Qarabag.

FC KØBENHAVN - QARABAG 2-1:

(Sammenlagt 2-2 - Qarabag videre på bortemål):

FCK vant riktignok 2-1 i Parken onsdag kveld, men 0-1-tapet i første kamp gjør at laget fra Aserbajdsjan vinner sammenlagt på grunn av flere scorede bortemål.

- Sensasjon

Det er første gang Aserbajdsjan har et lag i Champions League, og da dommeren blåste av kampen brøt det ut elleville scener på den danske gressmatta.

- En sensasjon for den lille klubben, sier Viasat-kommentator Daniel Høglund.

Ståle Solbakken innrømmer overfor Viasat etter kampen at det ikke finnes en kjipere måte å ryke på enn bortemålsregelen.

- Nei, det gjør vel ikke det. Men vi gjør en bra kamp i dag, bedre enn bortekampen, og vi får satt laget bedre. Nå ligner vi et fotballag, og det er ikke i dag vi ryker. Det var en gjennomført solid kamp, men de scorer på en av de få sjansene de har. Sånn er livet, sier Solbakken.

- Vi gjorde alt vi kunne for å gå videre, men vi manglet det siste lille, sier den norske treneren.

Premissene for den norske treneren og hans mannskap var krystallklart før avspark: Siden Qarabag vant 1-0 i første kamp, måtte danskene vinne returoppgjøret i Parken. Og hvis laget fra Aserbajdsjan scoret mål, måtte FCK vinne med to. Det klarte de ikke.

Kampens første scoring kom på perfekt tidspunkt for hjemmelaget. Rett før pause stanget Federico Santander inn 1-0 etter en fin dødball fra Jan Gregus.

Men gjestene slo tilbake, og utlignet med Dino Ndlovu en halvtime før slutt. Da fikk FCK dårlig tid og måtte score minst to for å gå videre.

Det så lovende ut da Andrija Pavlovic sendte FC København tilbake i ledelsen bare tre minutter senere da han headet inn 2-1 etter et innlegg fra Peter Ankersen.

CHAMPIONS LEAGUE: Ståle Solbakkens FCK blir ikke å finne i gruppespillet.

- Rasende

Men FCK fant aldri det siste og nødvendige målet. Det hjalp heller ikke at dommeren merkelig nok bare la til to minutter tilleggstid.

- Solbakken er rasende på fjerdedommeren på grunn av tilleggstiden, observerte Høglund korrekt på Viasat.

- Han (dommeren) ville vel hjem til Spania. Jeg vet ikke, det ble gjort bytter som gjør at det skulle vært langt mer enn to minutter, sier en ordknapp og skuffet Solbakken til Viasat etter kampen.

En mager trøst for Solbakken & co. er at de likevel er sikret europacupspill denne høsten siden de går rett inn i gruppespillet i Europaligaen.

Gruppespillet til Champions League trekkes allerede torsdag klokken 18.00, og trekningen kan du se på Eurosport 1 og Viasat Fotball.

Her er pottene det skal trekkes fra:

Pot 1: Real Madrid, Bayern, Juventus, Benfica, Chelsea, Sjaktar Donetsk, Monaco, Spartak Moskva

Pot 2 : Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Sevilla, Man. City, FC Porto, Man. United

Pot 3: Napoli, Tottenham, FC Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Besiktas

Pot 4: Celtic, CSKA Moskva, Sporting CP, APOEL Nicosia, Feyenoord, NK Maribor, FK Qarabag, RB Leipzig

Første kamp i gruppespillet spilles 12. september.

