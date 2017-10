Manchester United-fansen har for vane å være heldige med trekninger. Det ble ikke annerledes denne gangen.

Torsdag kveld ble det nemlig trukket følgende kvartfinaler i ligacupen, som i år har fått navnet Carabao Cup:

Chelsea - Bournemouth

Arsenal - West Ham

Leicester - Manchester City

Bristol City - Manchester United

Førstnevnte lag har hjemmekamp i kvartfinalene som skal spilles i midten av desember.

Dermed fikk United, som er regjerende mester i ligacupen, det eneste Championship-laget som er igjen i turneringen.

Ingen av de antatt beste lagene ble heller trukket mot hverandre.

Torsdagens trekning ble for øvrig en time forsinket. Ligacupens hjemmeside, som sammen med Twitter skulle strømme trekningen, opplevde tekniske problemer og kom aldri i gang til annonsert tid. Dermed flyttet de trekningen fra 17 til 18 norsk tid.

Ikke før 1850-tiden kom de i gang, noe som såklart ble behørig spøkt med på sosiale medier:

Arsenal will win Champions League before the #CarabaoCup draw. — रघु (@rabish308) October 26, 2017

When I opened Twitter for the #CarabaoCup draw compared to now... pic.twitter.com/pPzKkTnDlD — Football Fours (@Football_Fours) October 26, 2017

